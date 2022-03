Le joueur : Kyrie Irving marque 50 points contre les Hornets

Ses décisions controversées et ses déclarations lunaires font de Kyrie Irving un joueur qui n’est pas toujours jugé pour ce qu’il produit sur le terrain. Et ça fait parfois oublier à quel point il reste un basketteur terriblement talentueux, malgré toute la mystique qui entoure sa personnalité. Jusqu’au jour où il plante 50 points, comme la nuit dernière. Une petite piqure de rappel, à défaut d’une dose de vaccin qui l’écarte encore des terrains un match sur deux. Le meneur All-Star s’est sublimé pour mener Brooklyn à la victoire contre Charlotte mardi soir (132-121), sortant ainsi les Nets d’une mauvaise passe après quatre défaites de suite.

Ad

NBA Westbrook soutient sa femme face aux critiques : "Je ne peux plus autoriser cela" IL Y A UN JOUR

50 points en seulement… 19 tirs ! Incroyable. Un modèle d’efficacité sur ce coup. Irving a marqué 15 paniers, dont 9 derrière la ligne à trois-points tout en convertissant 11 de ses 13 lancers-francs. "Une masterclasse", résume Kevin Durant. "Les jeunes basketteurs devraient regarder ce match et étudier comment marquer au plus haut niveau.Ce qu’il fait est tellement pur. Il a l’air tellement facile. J’ai levé ma tête et j’ai vu [sur le tableau] qu’il avait déjà marqué 10 points alors que ça donnait le sentiment qu’il n’avait pris que 2 tirs."

Ses 20 points en première période ont permis aux New-yorkais de prendre le large (69-43). Leurs adversaires ont ensuite réduit la note en deuxième période sous l’impulsion de Miles Bridges et Terry Rozier, auteur de 30 points chacun. Les 30 points, Irving les a inscrits juste sur la seconde mi-temps. "Il est incroyable", confie Steve Nash. "Nous avons un joueur très spécial." Tellement spécial qu’il continue pour l’instant d’être privé des matches à domicile. Dommage.

Le match : Les Warriors se relancent contre les Clippers

Battus lors des 5 derniers matches, les Warriors ont renoué avec la victoire en venant à bout des Clippers (112-97). Le jeune Jonathan Kuminga s’est illustré en finissant avec 21 points, 6 rebonds et 6 passes en sortie de banc. Jordan Poole et Klay Thompson ont eux ajouté 20 points chacun tandis que Stephen Curry a terminé avec 15 points. Les Californiens ont surtout gagné en défense en limitant leurs adversaires à 35% de réussite aux tirs. Los Angeles a notamment calé dans le deuxième quart-temps, remporté 33à 15 par Golden State. Les joueurs de Steve Kerr ont ensuite géré la suite de la rencontre. Cette victoire devrait tout de même leur faire du bien au moral après une période difficile.

Stephen Curry Crédit: Getty Images

La performance : Giannis Antetokounmpo roule sur le Thunder

Les champions en titre ont mis la machine en route. Les équipes les plus expérimentées savent hausser leur niveau de jeu à l’approche des playoffs. C’est exactement ce que font Giannis Antetokounmpo et ses camarades, qui ont décroché leur cinquième victoire consécutive en battant le Thunder (142-115). Le double MVP a été sans pitié avec 39 points marqués en seulement 28 minutes. Il s’est régalé. 13 sur 19 aux tirs, un parfait 4 sur 4 derrière l’arc mais aussi 7 rebonds, 7 passes et 3 interceptions. Les Bucks, deuxièmes, sont en passe de valider leur place sur le podium à l’Est.

Le record : 41 points pour Darius Garland

Les Cavaliers accusent légèrement le coup après impressionné lors des 50 premiers matches. La franchise de l’Ohio reste par exemple sur 6 défaites au cours de ses 10 dernières sorties. Le sprint de la dernière ligne droite s’annonce donc compliqué. Mais c’est dans ce moment important que Darius Garland a sorti le grand jeu la nuit dernière. Le jeune meneur a battu son record en carrière en inscrivant 41 points. Il n’en fallait pas moins pour venir à bout des modestes Pacers (127-124).

Garland a notamment marqué 21 points dans le quatrième quart-temps, moment où les Cavaliers ont repris les devants. Ils avaient entamé les 12 dernières minutes avec 8 points de retard (90-98). C’est aussi lui qui validait finalement la victoire des siens avec deux lancer-francs décisifs à 14 secondes de la sirène finale.

Les Français : Nicolas Batum inspiré mais battu

Belle sortie de Nicolas Batum, auteur de 17 points (6 sur 11) et 6 rebonds lors de la défaite des Clippers contre les Warriors. Ses compatriotes ont été un peu plus à la peine la nuit dernière. 8 minutes de jeu mais pas de panier pour Killian Tillie (2 rebonds) avec les Grizzlies. Performances discrètes également pour les deux Français du Thunder : 3 points pour Olivier Sarr, 4 pour Théo Maledon.

L'image : L'acteur Will Ferrell s'invite au match Warriors-Clippers

Voilà un un-contre-un que l'on n'avait pas vu venir.

Les résultats de la nuit en NBA

Hornets - Nets : 121-132

Pacers - Cavaliers : 124-127

Magic - Suns : 99-102

Grizzlies - Pelicans : 132-111

Thunder - Bucks : 115-142

Warriors - Clippers : 112-97

NBA Embiid et Doncic en patrons, un record pour Popovich HIER À 06:14