Le match : Giannis Antetokounmpo dompte les Lakers avec 47 points

Les grands joueurs s’illustrent dans les grands matches. Et même si les Bucks et les Lakers squattent le milieu du tableau depuis le début de saison, leur duel reste une affiche de choix en NBA. Un choc entre deux favoris. Autrement dit, une rencontre pour Giannis Antetokounmpo. Le double-MVP a livré sa meilleure prestation de la saison pour mener Milwaukee à la victoire contre Los Angeles (109-102). Avec 47 points au compteur !

"Je voulais arriver sur le terrain en tant qu’agresseur. Je voulais initier les contacts, aller dans la peinture et faire les bons choix", confie le Grec. Mission accomplie. Malgré la présence d’un défenseur comme Anthony Davis en face, Antetokounmpo a multiplié les attaques vers le cercle pour déstabiliser une défense des Lakers pas vraiment au point depuis le début de la saison. Du coup, il a converti 18 de ses 23 tentatives, avec même 3 sur 4 derrière la ligne à trois-points. En faisant la différence très tôt dans la partie (17 points après un quart-temps).

Mais même le carton du "Greek Freak" n’a pas mis les Bucks complètement à l’abri. Menés par Talen Horton-Tucker, excellent depuis son retour de blessure, les Lakers ont résisté en l’absence de LeBron James. Seulement deux petits points d’écart à l’entame du quatrième quart-temps (85-83). Jusqu’à ce que les coéquipiers d’Antetokounmpo trouvent la cible à trois-points. Khris Middleton – de retour après avoir contracté le COVID-19 – en a mis deux de suite puis Pat Connaughton en a ajouté un autre quelques minutes plus tard pour donner un avantage confortable aux champions en titre (98-91). Ils affichent désormais un bilan de 7 victoires et 8 défaites. Les Lakers font à peine mieux avec un succès de plus.

La série : 10 victoires de rang pour les Suns

Sans Luka Doncic, touché à la cheville, les Mavericks de Kristaps Porzingis (21 points, 8 rebonds et 7 passes) ont tenu pendant 43 minutes contre l’une des meilleures équipes de la ligue. Peut-être même LA meilleure en ce moment. Mais ils ont manqué de lucidité dans les 5 dernières minutes et ce sont bien les Suns qui ont décroché une nouvelle victoire mercredi soir (105-96). La dixième de suite pour Devin Booker et ses coéquipiers ! Menés de 5 points à l’entame du quatrième quart-temps (68-73), les derniers finalistes se sont montrés patients pour revenir au score sans paniquer. Chris Paul (7 points et 14 passes) a égalisé à 89 partout à un peu moins de 5 minutes du buzzer. Ensuite, son équipe a terminé sur un 16-7 avec notamment un panier primé de Booker pour boucler l’affaire à 50 secondes de la fin. Les Suns sont décidément toujours aussi solides.

Le joueur : Jimmy Butler brille pour son retour

Revenu d’une blessure à la cheville après avoir manqué 3 matches, Jimmy Butler n’a pas mis longtemps à retrouver ses sensations. Avec un triple-double dès son retour : 31 points, 10 rebonds et 10 passes pour une victoire de Miami contre New Orleans (113-98). Mais malgré l’adresse affolante de son arrière All-Star (10 sur 12), le Heat a eu du mal à se défaite de l’une des plus mauvaises équipes de la ligue. Les Floridiens ont compté 15 points de retard par deux fois en première période. Et c’est finalement au retour des vestiaires qu’ils ont fini pris les devants pour de bon. En finissant notamment le troisième quart-temps sur un 16-5 pour creuser l’écart (81-70). C’est la dixième victoire en quinze matches pour la franchise de South Beach.

La performance : Les Blazers font tomber les Bulls dans le money time

Vainqueurs des Lakers et des Clippers lors de leurs deux dernières sorties, les Bulls n’ont pas enchaîné à Portland. Ils ont été renversé par les Blazers (112-107), qui ont pourtant compté jusqu’à 20 points de retard ! Mais la franchise de Damian Lillard (22 points, 10 passes) est revenue au score en deuxième mi-temps en étant portés par un public déchaîné. Le meneur All-Star a inscrit plusieurs paniers décisifs dont un trois-points pour donner 4 points d’avance aux siens à 4 minutes de la sirène (102-98). Les Bulls ont fini par repasser devant grâce à un excellent Zach LaVine, auteur de 30 points. Et c’est à nouveau Lillard qui a fait la différence en provoquant des lancers-francs. LaVine a raté plusieurs opportunités d’égaliser dans les derniers instants. Une victoire intéressante pour Portland, qui a l’air d’aller mieux depuis quelques matches.

La stat : 16

Comme le nombre de points marqués par Anthony Edwards dans le quatrième quart-temps mercredi soir. Le premier choix de la draft 2020 a marqué 16 de ses 26 points dans les moments les plus importants pour porter ses Wolves vers la victoire contre les Kings (107-97). Avec notamment 4 paniers primés dans les 12 dernières minutes. Une performance importante pour Minnesota, en difficulté depuis plusieurs semaines. Les Wolves ont notamment perdu 8 de leurs 10 dernières rencontres.

L’image : Le panier gag de Tyler Herro

L'un des paniers les plus improbables du début de saison.

Les Français : Performance encourageante pour Frank Ntilikina

Avec un Jalen Brunson bombardé dans le cinq de Dallas en l’absence de Luka Doncic, Frank Ntilikina a assuré la gestion du deuxième groupe des Mavericks. Et avec brio. 13 points pour le meneur tricolore, adroit de loin (3 sur 3).

Quasiment pas de tirs tentés mais un match solide pour Killian Hayes, auteur de 4 points (2 sur 2 aux tirs), 4 rebonds, 4 passes et 3 interceptions lors de la (rare) victoire des Pistons. Encore une petite soirée pour Evan Fournier, limité à 5 points (2 sur 6) lors de ses retrouvailles avec le Magic. Il n’a pas passé la barre des 10 unités au cours des quatre derniers matches.

Les résultats de la nuit en NBA

Hornets - Wizards : 97-87

Pistons - Pacers : 97-89

Hawks - Celtics : 110-99

Nets - Cavaliers : 109-99

Heat - Pelicans : 113-98

Knicks - Magic : 98-104

Bucks - Lakers : 109-102

Timberwolves - Kings : 107-97

Thunder - Rockets : 101-89

Suns - Mavericks : 105-98

Trail Blazers - Bulls : 112-107

