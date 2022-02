Le joueur : Giannis Antetokounmpo en démonstration contre les Lakers

LeBron James, Anthony Davis, peu importe. Peu importe qui s’est retrouvé en défense sur Giannis Antetokounmpo, le résultat a toujours été le même tout au long de la rencontre entre les Bucks et les Lakers mardi soir : un panier du Grec. Le double MVP a profité de la confrontation avec les deux superstars de Los Angeles pour rappeler son statut. Avec une performance dantesque et une victoire assez nette de Milwaukee (131-116). Antetokounmpo a compilé 44 points à 17 sur 20 aux tirs, 14 rebonds et 8 passes. Une démonstration. Une ligne de statistiques absolument absurde, à l’image de ses capacités sur un terrain de basket.

En perdant de 15 points, les Lakers s’en sortent même plutôt bien. Le score a longtemps été plus lourd mais les Angelenos ont passé un 20-5 dans le quatrième quart-temps pour recoller à 10 longueurs (108-118). Bobby Portis a répondu avec un panier primé et sa superstar a ajouté 6 points dans les 3 dernières minutes pour achever ses adversaires. LeBron James a fini avec 27 points, 5 rebonds et 8 passes mais sans pouvoir avoir l’impact de son vis-à-vis. Davis a ajouté 22 points et 9 rebonds.

Les Bucks n’ont pas seulement le meilleur joueur. Leur équipe est aussi tout simplement plus forte que celle des Lakers. Et ça s’est vu la nuit dernière, avec en prime ce carton spectaculaire de Giannis Antetokounmpo.

Le match : Devin Booker et les Suns trop forts pour les Sixers

Après avoir éteint les Bulls, malgré les 70 points compilés par DeMar DeRozan et Zach LaVine, Devin Booker s’est occupé des Sixers de Joel Embiid et Tobias Harris. Les deux joueurs de Philadelphie ont inscrit 64 points à eux deux tout en concédant la défaite contre Phoenix (109-114). Les Suns continuent de dompter les têtes d’affiche de la Conférence Est avec un grand Booker. L’arrière All-Star a marqué 35 points, sa quatrième sortie à plus de 30 pions au cours des 5 derniers matches. Dans son sillage, la franchise de l’Arizona l’a donc emporté en dominant encore une fois le quatrième quart-temps.

Les joueurs de Monty Williams ont pourtant compté un retard de 14 points. Mais ils sont revenus progressivement, sans paniquer, comme ils en ont l’habitude. C’est clairement l’une des grandes forces de cette équipe, capable de naviguer dans n’importe quelle situation sans perdre de vue ses principales forces. Et sans perdre son sang-froid. Si Booker a assuré au scoring, Chris Paul, un brin plus maladroit qu’à l’accoutumée (7 sur 18), a pris le contrôle de la partie pour mettre les siens sur orbite. Il a terminé avec 16 points et 12 passes décisives. C’est la quatorzième victoire en 15 matches pour les Suns, plus que jamais premiers de la NBA avec un bilan de 44-10.

La série : Les Nets prennent l’eau contre les Celtics

Et de 9. La descente aux enfers, enfin au classement de leur Conférence, se poursuit pour Brooklyn. Les Nets ont perdu pour la neuvième fois d’affilée et les voilà maintenant huitièmes à l’Est avec plus qu’une petite victoire d’avance sur les Hornets. Sans Kevin Durant, Kyrie Irving et James Harden, la formation de Steve Nash s’est fait rouler dessus par les Celtics mardi soir (91-126). Une prestation catastrophique. Les titulaires de Brooklyn n’ont compilé que 21 points. Aucun d’entre eux n’a marqué plus de 6 points ! Une déconvenue totale qui met en lumière les grosses lacunes de l’effectif derrière les trois superstars de la franchise new-yorkaise.

Sans pitié, les Celtics s’en sont donnés à cœur joie contre un adversaire direct… pour la qualification en playoffs. Jaylen Brown et Marcus Smart ont inscrit 22 points chacun pour guider leur équipe vers un succès à sens unique. Avec un 28-2 pour commencer la partie. De quoi donner le ton. Boston passe donc devant Brooklyn au classement avec une sixième victoire de suite pour les hommes d’Ime Udoka.

La performance : Luka Doncic cartonne, les Mavericks écrasent les Pistons

Dominateur, Luka Doncic a planté 33 points (9 sur 18 aux tirs) en 33 minutes mardi soir. Tout en prenant 7 rebonds et en distribuant 11 passes décisives. Le Slovène a été le principal artisan de la très large victoire de Dallas contre Detroit (116-86). Troisième succès de suite pour les Mavericks, qui talonnent le Jazz et occupent toujours la cinquième place à l’Ouest.

Les Français : Evan Fournier bon dans la défaite

Evan Fournier est un compétiteur et il est venu à New York avec l’intention d’aider la franchise à aller loin en playoffs. Il a vite déchanté. En revanche, il est dans une bonne période en ce moment, à l’inverse de son équipe. Le Français a inscrit 21 points tout en prenant 7 rebonds mardi soir. Les Knicks ont cependant perdu contre les Nuggets (115-132). Pas sûr que ça suffise à le consoler, mais c’est déjà ça de pris.

Nicolas Batum a fini avec 7 points en 23 minutes mais sans pouvoir éviter aux Clippers une nouvelle lourde défaite contre les Grizzlies. 7 minutes de jeu et 5 tirs tentés par Timothé Luwawu-Cabarrot, qui n’en a converti qu’un seul pour finir avec 3 points lors de la victoire d’Atlanta. Après deux matches à 10 points ou plus, Killian Hayes s’est fait plus discret : 6 points et 2 passes pour le jeune meneur la nuit dernière. Opposé à Hayes avec ses Mavericks, Frank Ntilikina a compilé 4 points et 3 rebonds.

L’image : Naz Reid aplati les Kings

Quelle férocité sur ce dunk !

Les résultats de la nuit en NBA

Sixers - Suns : 109-114

Hawks - Pacers : 133-112

Nets - Celtics : 91-126

Grizzlies - Clippers : 135-109

Pelicans - Rockets : 110-97

Mavericks - Pistons : 116-87

Nuggets - Knicks : 132-115

Trail Blazers - Magic : 95-113

Kings - Timberwolves : 114-134

Lakers - Bucks : 116-131

