La gifle : les Celtics marchent sur le Jazz

Depuis que Jason Tatum est en feu sur le parquet, Boston ne connaît plus la défaite. Jeudi, face au Jazz de Utah, pourtant 4e à l’Ouest, les C’s s’en sont remis à leur star Tatum (26 points), bien épaulé cette fois-ci par Jaylen Brown, meilleur joueur du match, qui totalise le même scoring, pour emmener la nation verte vers le succès (125-97).

Ad

NBA Des exemptions pour les non-vaccinés à New York : Irving va pouvoir rejouer à domicile IL Y A 7 HEURES

Malgré les 37 points de Donovan Mitchell, les Celtics ont maîtrisé leur sujet en défense. Ils ont même limité le Jazz à 45 points en première mi-temps, en comptant près de 30 points d’avance juste avant la pause. Avec une cinquième victoire de rang, Boston, 3e, talonne désormais Milwaukee pour la place de dauphin de Miami dans la Conférence Est.

La performance pour rien : Irving et Durant au diapason dans la défaite

Enterré par un collectif parfaitement huilé. James Harden absent, Brooklyn a bien évidemment compté sur son duo star Kyrie Irving (43 points) - Kevin Durant (35 points). Avec un total de 78 unités inscrites à eux deux, il aurait paru logique de croire en la victoire pour les fans des Nets. C’était sans compter le collectif inarrêtable de Memphis qui a mené quasiment tout le match pour finalement s’imposer (132-120) devant son public.

Privés de Ja Morant en raison d’une douleur au genou, les Grizz ont fait tourner la balle (28 passes décisives) pour permettre à 7 joueurs de marquer 10 points ou plus. Grâce à une adresse longue distance soignée, les dauphins de la Conférence Ouest prennent conservent leur avantage sur les Warriors, également vainqueurs cette nuit, tandis que les Nets s’enfoncent un peu plus dans la lutte au play-in en restant 8es à l’Est.

Le rebond au meilleur moment : Poole supplée Curry

Privés de leur meilleur joueur, Stephen Curry, touché par une entorse au pied gauche, les Warriors, défaits sur le parquet d’Orlando la veille, ont réagi de la meilleure des manières en allant chercher un précieux succès chez le leader à l’Est, Miami (104-118). Et quand Curry n’est pas là, en ce moment, les clefs du camion reviennent assez souvent à Jordan Poole, une nouvelle fois très prolifique avec ses 30 points, 9 passes et 4 rebonds.

Bien aidé par un trio à 22 points chacun (Wiggings, Kuminga, Lee), Golden State a surtout tiré à plus de 50% et dominé dans la raquette au rebond. Les Warriors se maintiennent ainsi à la 3e place de la Conférence Ouest, en attendant le retour du fils prodigue et de Klay Thompson, absent de la feuille de match cette nuit.

Les Français : Maledon en feu, Hayes dans la continuité

Après une performance très timorée contre les Celtics, Théo Maledon a profité de la faiblesse de son adversaire, le Magic, pour terminer meilleur marqueur de la rencontre et porter les siens au succès (118-102) avec un total de 25 points, 4 rebonds et 6 passes décisives.

Killian Hayes, lui, enchaîne les minutes et les bonnes prestations. En dents de scie depuis le début de saison, le meneur des Pistons a poussé les siens vers la victoire face aux Hawks (122-101) grâce à un deuxième match à plus de 10 points (13 points, 8 rebonds, 5 passes) en 33 minutes de jeu. De bon augure pour la suite malgré une saison très compliquée pour la franchise du Michigan.

Plutôt altruiste, Evan Fournier (12 points, 7 passes) a de son côté porté sa pierre à l’édifice dans la solide victoire des Knicks à Charlotte (106-121), qui restait sur 5 victoires d’affilée. Rudy Gobert a sorti son double-double habituel à 14 points-11 rebonds mais c’était insuffisant face aux Celtics (125-97). Enfin, Frank Ntilikina (Mavericks) a repointé le bout de son nez avec 13 points, 3 rebonds et 4 passes en 21 minutes pour l’emporter 110-91 contre les Rockets.

Les résultats de la nuit en NBA

Pistons - Hawks : 122-101

King - Pacers : 110-109

Hornets - Knicks : 106-121

Grizzlies - Nets : 132-120

Heat - Warriors : 104-118

Celtics - Jazz : 125-97

Timberwolves - Suns : 116-125

Thunder Magic : 118-102

Mavericks - Rockets : 110-91

Blazers - Spurts : 96-133

Lakers – Sixers : 121-126

NBA LeBron exceptionnel à Cleveland, Durant brille contre Utah HIER À 06:06