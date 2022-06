C'est la petite bombe de ce lundi de l'autre côté de l'Atlantique. Si elle n'a pas encore explosé, elle devrait néanmoins faire beaucoup, beaucoup de bruit dans les heures et les jours à venir. Alors qu'il ne lui reste plus qu'un an de contrat à Brooklyn, Kyrie Irving verrait son avenir plus bouché que jamais chez les Nets, comme le rapporte Shams Charania de The Athletic.

Ad

Le célèbre insider explique que les négociations pour une potentielle prolongation de contrat seraient au point mort. "Uncle Drew" a jusqu'au 29 juin pour exercer sa "player option" à 36,9 millions de dollars pour pour rester chez les Nets en 2022-2023 auquel cas, il se retrouverait libre dans un an. Une option que le joueur pourrait ne pas prendre, lui qui espère toucher un nouveau bail très lucratif. De l'autre côté, le "passif vaccinal" et les nombreuses blessures du joueur font clairement douter les dirigeants de Brooklyn de lui offrir un nouveau contrat.

NBA Comment les Celtics peuvent revenir plus forts IL Y A 7 HEURES

Retour avec LeBron ou passage chez le voisin ?

Les doutes de Sean Marks et du board des Nets couplés aux potentielles envies de départ du joueur, un avenir loin de Brooklyn semble de plus en plus probable pour le numéro 1 de la draft 2013. Et à quelques jours de la draft et de l'ouverture de la free agency, les rumeurs vont aller bon train.

Shams Charania cite déjà trois destinations potentielles pour le meneur, et pas des moindres : les New York Knicks ainsi que les deux franchises de Los Angeles, les Lakers et les Clippers. The Athletic explique que l'équipe de Manhattan devrait dégager de la masse salariale et se séparer de certains salaires comme Nerlens Noel, Kemba Walker, Alec Burks ou encore Evan Fournier pour tenter d'attirer Kyrie Irving. Peu probable, en somme.

Kyrie Irving et LeBron James lors de Cleveland - Boston en NBA le 3 novembre 2016 Crédit: AFP

C'est du côté de l'Ouest qu'il faudrait alors regarder. Les Clippers comme les Lakers devraient eux monter un sign-and-trade avec les Nets en cas d'intérêt prononcé pour Irving. Si la première équipe citée pourrait envoyer Norman Powell, Marcus Morris, Reggie Jackson et des jeunes talents comme Brandon Boston et Terrance Mann dans l'histoire, la franchise dix-sept fois championne devrait, elle, se creuser les méninges pour réunir LeBron James et Kyrie Irving. Et Russell Westbrook pourrait alors faire les frais de ce chambardement.

Kyrie Irving a la possibilité de signer un très juteux contrat la saison prochaine. Mais sa réputation et sa fiabilité pourraient mettre en péril ce projet. "Je n'envisage pas d'aller jouer ailleurs", déclarait Irving en avril dernier après l'élimination des Nets au premier tour des playoffs face aux Celtics. A peine deux mois plus tard, la roue a déjà sacrément tourné.

NBA Triomphe du jeu… et de l’argent : pourquoi Golden State fait grincer des dents 17/06/2022 À 21:53