Le match : Ja Morant plombe à nouveau les Lakers

A peine relancé, et déjà renvoyé au tapis. Tout juste sortis d’une série de cinq défaites de suite, les Lakers se sont à nouveau inclinés la nuit dernière., cette fois-ci contre les Grizzlies (99-104). Leur sixième défaite en sept matches donc. Il faut dire que LeBron James (37 points – et 37 ans aujourd’hui) et ses partenaires ont fait face à un grand Ja Morant. Le jeune meneur de Memphis a marqué 41 points en prenant constamment de vitesse la défense de Los Angeles. Il a aussi été particulièrement adroit derrière l’arc (6 sur 7 à trois-points).

Ad

Pourtant, les Angelinos ont longtemps tenu bon. 6 points d’avance à la pause, puis même 14 au cours du troisième quart-temps (80-66) grâce notamment à 3 des 8 paniers primés inscrits par James mercredi soir. Morant et les siens ont alors sonné la révolte pour revenir à 5 longueurs avant d’accélérer dans les 12 dernières minutes. Ce sont notamment deux tirs extérieurs du héros de la soirée qui ont fait creuser l’écart en faveur des Grizzlies (99-92). Russell Westbrook avait une occasion de ramener les Lakers à deux points à deux minutes de la fin mais il a raté un layup crucial. Le vétéran a terminé avec 16 points, 10 rebonds et 12 passes, mais à 7 sur 16 aux tirs. Tout en perdant 5 ballons et en laissant Morant martyriser la défense californienne.

NBA Les Lakers voient triple, Jokic et Embiid font la loi HIER À 06:09

Une prestation XXL pour le jeune homme, All-Star en puissance cette saison. Son équipe tourne bien, à l’inverse de ses adversaires du soir, et la franchise du Tennessee occupe une belle quatrième place à l’Ouest. Quatre rangs devant L.A.

La série : 5 sur 5 pour les Bulls

Et de cinq. Les Bulls ont bel et bien repris leur marche en avant après avoir été mis à mal par le Covid-19. La franchise de l’Illinois a confirmé sa bonne forme actuelle en allant chercher une cinquième victoire de suite mercredi soir. Chicago a battu une équipe d’Atlanta encore diminuée, 131 à 117., avec une très belle prestation de la part de son cinq majeur. 25 points pour Zach LaVine, 20 points et 8 passes pour DeMar DeRozan, 16 points et 20 rebonds pour Nikola Vucevic ou encore 17 points et 12 passes pour Coby White. Les Bulls sont deuxièmes à l’Est.

Le joueur : Devin Booker allume le Thunder

Les Suns sont revenus à hauteur des Warriors en tête de la Conférence Ouest. Les deux équipes ont maintenant le même bilan (27-7) après la victoire de Phoenix contre Oklahoma City (115-97) mercredi. Un succès marqué par le carton offensif de Devin Booker. L’arrière All-Star a inscrit 38 points tout en prenant 7 rebonds et en distribuant 5 passes décisives. Sa troisième sortie à 30 unités ou plus au cours des 4 dernières sorties.

La stat : 4 sur 42

Quatre paniers à trois-points inscrits en 42 tentatives. Les Celtics ont été historiquement mauvais derrière l’arc lors de leur défaite – la troisième de suite – contre les Clippers mercredi soir (82-91). Il s'agit de la deuxième plus mauvaise performance de tous les temps pour une équipe qui tire au moins 40 fois de loin. Boston a notamment balancé dans le quatrième quart-temps (1 sur 18 !!!!), laissant ainsi les Californiens l’emporter. Une maladresse terrible. Jaylen Brown a tout de même trouvé le moyen d’inscrire 30 points mais à 1 sur 13 derrière l’arc. Al Horford a fait 0 sur 7.

La performance : Record en carrière égalé pour Alec Burks

34 points pour Alec Burks et une nouvelle victoire pour les Knicks (94-85 contre les Pistons). Les New-yorkais sont neuvièmes à l’Est.

Les Français : Rudy Gobert encore en double-double, trois Bleus ensemble au Thunder

Ça devient tellement banal pour Rudy Gobert. Et pourtant, c’est fort. Le pivot du Jazz a compilé son 28ème triple-double en 30 matches en claquant 22 points et 14 rebonds contre les Trail Blazers mercredi. Comme d’habitude, il n’a quasiment pas raté de tirs (8 sur 10), même s’il s’est montré un peu plus maladroit sur la ligne des lancers-francs (6 sur 12). L’intérieur All-Star a encore pris le contrôle de la peinture et sa présence s’est avérée cruciale pour Utah. Comme tous les soirs.

Titulaire avec Dallas, Frank Ntilikina n'a pas pu empêcher la défaite des siens malgré 9 points et 3 rebonds. Peu de réussite aux tirs pour Killian Tillie, qui n’a converti aucune de ses 4 tentatives mais qui a tout de même capté 6 rebonds en 20 minutes comme première rotation intérieure lors de la victoire de Memphis contre Los Angeles.

La belle histoire de la nuit est du côté d'Oklahoma City, où trois joueurs français ont évolué ensemble en fin de match, une première depuis le trio Tony Parker - Boris Diaw - Nando de Colo aux San Anbtonio Spurs en 2012. 4 points et 4 rebonds pour Théo Maledon, Olivier Sarr et Jaylen Hoard, tout juste appelé par la franchise pour un contrat de dix jours n’ont joué que 2 minutes.

L’image : Zach LaVine s’offre un petit 3-6

Toujours très spectaculaire.

Le panier : Chimezie Metu pour la gagne !

Les Kings ont terrassé les Mavericks au buzzer (95-94) grâce à Chimezie Metu,à trois-points.

Les résultats de la nuit en NBA

Pistons - Knicks : 85-94

Pacers - Hornets : 108-116

Celtics - Clippers : 82-91

Bulls - Hawks : 130-117

Grizzlies - Lakers : 104-99

Suns - Thunder : 115-97

Trail Blazers - Jazz : 105-120

Kings - Mavericks : 95-94

NBA Durant et Irving de retour du protocole anti-Covid, et une "confiance au maximum" pour les Nets HIER À 22:19