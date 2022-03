Le joueur : Ja Morant claque 52 points avec classe

Ja Morant est un spectacle à lui tout seul. Il passe de ville en ville aux quatre coins des Etats-Unis et régale le public. Ce sont ses propres fans, ceux de Memphis, qui en ont pris plein les yeux la nuit dernière. Le meneur All-Star – candidat au MVP ! – a inscrit 52 points pour porter ses Grizzlies vers la victoire contre les Spurs (118-105). 52 points plantés avec la manière. Il en a mis 13 de suite pour creuser l’écart dans le quatrième quart-temps. Il a aussi marqué les esprits en dunkant férocement sur les 213 centimètres de Jakob Poeltl, le pivot autrichien de San Antonio.

"C’est un beau joueur. Il n’est pas juste athlétique. On dit que c’est un monstre de la nature parce qu’il est tellement rapide. Mais il prend aussi des bonnes décisions. Il sait ce qui se passe sur le terrain. Quand on combine ses qualités athlétiques avec son cerveau, ça donne un joueur spécial", confiait Gregg Popovich, admiratif. Le match de lundi ne peut que donner raison au coach des Spurs. Ja Morant est spécial. Capable de remonter le terrain à toute vitesse, de planter un trois-points du logo ou de s’élever dans les airs pour conclure un alley-oop absolument dingue avec Steven Adams.

Les 52 points (à 22 sur 30 aux tirs) du bonhomme font suite à ses… 46 points lors du match précédent. Il vient donc de battre son record personnel coup sur coup. Et les Grizzlies sont toujours troisièmes à l’Ouest. C’est fort.

Le match : Miami domine Chicago et se détache à l’Est

Superbe affiche entre le Heat et les Bulls lundi soir. Le premier à l’Est contre son dauphin. Et la hiérarchie a été respectée. Miami a gagné 112 à 99 sous l’impulsion de Tyler Herro et Gabe Vincent, auteur de 20 points chacun. Les joueurs d’Erik Spoelstra ont fait la différence en défense. DeMar DeRozan a été limité à 18 points après avoir enchaîné 10 matches de suite à 30 unités ou plus. Les Bulls, étouffés et maladroits, ont aussi raté leur 14 premières tentatives à trois-points.

Le Heat en a profité pour rapidement prendre les devants (30-21) avant de porter l’estocade dans le troisième quart-temps. Un 36-21 qui a donné 24 points d’avance aux joueurs de la franchise floridienne à l’entame des 12 dernières minutes. Miami a battu Chicago à 3 reprises en autant de rencontres cette saison. Du coup, Jimmy Butler et ses partenaires comptent désormais deux victoires d’avance sur leurs premiers poursuivants.

Le rookie : Scottie Barnes terrasse les Nets

Scottie Barnes ne pouvait pas mieux débuter la partie contre les Nets. Le jeune joueur a planté ses 11 premiers tirs, indiquant ainsi le chemin à suivre pour les Raptors. Toronto a largement pris le dessus sur Brooklyn pour l’emporter 133 à 97. Une victoire importante puisque que les deux équipes sont à la lutte pour la septième place de la Conférence Est, avec pour l’instant un avantage à la franchise canadienne. Barnes a fini avec 28 points, 16 rebonds (nouveau record en carrière), 4 passes et 5 interceptions. Il s’agirait de ne pas l’écarter trop vite de la course pour le trophée de meilleur rookie. Il est clairement l’un des grands favoris.

Le retour : Fultz s’en sort bien après un an d’absence

Victime d’une déchirure des ligaments croisés en janvier 2021, Markelle Fultz a finalement refoulé les parquets NBA. Presque 14 mois plus tard. Le premier choix de la draft 2017 a rejoué avec le Magic lundi soir. Un retour gagnant. Non seulement, il a compilé 10 points (5 sur 7 aux tirs) et 6 passes décisives en sortie de banc mais en plus Orlando a battu Indiana (119-103). Une belle soirée pour le meneur et sa franchise. Et une étape importante de franchie.

La statistique : 44

Comme le nombre de points inscrits par les Bucks dans le deuxième quart-temps contre les Hornets. Un 44-21 qui les a mis sur le chemin de la victoire (130-106). Avec un excellent Giannis Antetokounmpo. Le Grec a cumulé 26 points, 16 rebonds, 6 passes, 4 blocks et 2 interceptions. Milwaukee se relance donc après sa défaite contre Brooklyn lors du dernier match.

Les Français : Sarr s’illustre avec Oklahoma City

Theo Maledon semble avoir retrouvé sa place dans l’effectif du Thunder. Il a joué 19 minutes la nuit dernière, pour 9 points, 4 passes et 3 interceptions. Son compatriote et coéquipier Olivier Sarr s’est aussi distingué en inscrivant 12 points en sortie de banc. Il a ajouté 4 rebonds. 15 minutes de jeu pour Killian Tillie, auteur de 3 points et 2 rebonds avec les Grizzlies.

Les résultats de la nuit en NBA

Cavaliers - Timberwolves : 122-127

Magic - Pacers : 119-103

Nets - Raptors : 97-133

Heat - Bulls : 112-99

Grizzlies - Spurs : 118-105

Bucks - Hornets : 130-106

Thunder - Kings : 110-131

