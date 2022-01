Pas de grande surprise de ce côté-là. LeBron James (Lakers) et Kevin Durant (Brooklyn) seront les capitaines des deux équipes opposées lors du All-Star Game le 20 février à Cleveland, dans l'Ohio, a annoncé jeudi la NBA, qui a aussi dévoilé les cinq majeurs. "LBJ", qui participera à 37 ans, pour la 18e année consécutive, au match opposant chaque année les meilleurs joueurs de la NBA, a recueilli le plus de votes des fans (9.128.231).

A l'Est, c'est donc "KD" (6.789.863) qui a été plébiscité par le public, mais l'ailier soigne actuellement une entorse au genou et a peu de chances d'être présent pour cette rencontre. C'est ce paramètre du suffrage populaire, comptant pour 50%, qui a déterminé le capitanat, les journalistes (25%) et les joueurs (25%) ayant complété le collège des votants. Et la projection des cinq titulaires, après le scrutin des fans, était la bonne.

Ainsi retrouve-t-on, à l'Ouest, Stephen Curry (Warriors) et le Serbe Nikola Jokic (Denver). Ja Morant (Memphis) et le Canadien Andrew Wiggins (Warriors) sont quant à eux sélectionnés pour la première fois de leur carrière. A l'Est, les quatre titulaires avec Durant sont Giannis Antetokounmpo (Milwaukee), Joel Embiid (Sixers), DeMar DeRozan (Chicago) et Trae Young (Atlanta).

Les 14 remplaçants, sept de chaque côté, seront désignés par les entraîneurs et seront connus le 3 février. Le Français Rudy Gobert (Utah), qui ne fait donc pas partie des titulaires, peut espérer figurer sur le banc au coup d'envoi.

