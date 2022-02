Les Gagnants

Philadelphie Sixers

Les Sixers semblaient partis pour gâcher une saison exceptionnelle de Joel Embiid. Et l’état de santé du Camerounais n’étant pas une certitude, il aurait été dommage de ne pas tout faire pour l’entourer au mieux quand il est au sommet de son art. Finalement, la franchise obtient une contrepartie XXL pour Ben Simmons – qui refusait catégoriquement de rejouer pour Philadelphie – en mettant la main sur James Harden.

Même s’il traverse une période délicate, l’arrière All-Star reste l’un des meilleurs joueurs de la ligue. Une machine à scorer qui vient compléter Embiid pour former un duo "one-two punch" comme il n’en existe quasiment pas en NBA. Cerise sur le gâteau, les Sixers ont réussi à boucler le deal sans sacrifier leurs deux principaux jeunes talents, Tyrese Maxey et Matisse Thybulle. Même s’ils ne font pas forcément figure de grands favoris à l’Est, ils ont maintenant les armes pour aller au bout.

James Harden

Selon Adrian Wojnarowski, Harden en est venu à espérer fortement un départ de Brooklyn mais sans oser le demander formellement par crainte de la réaction du public… au final, il s’en sort bien. Les Sixers l’ont sorti du "bourbier" des Nets en lui offrant la possibilité de s’associer à une autre superstar tout en ayant encore plus le ballon entre les mains. Maintenant, c’est à lui de prouver qu’il est en mesure de mener une équipe au titre.

Daryl Morey

Pari réussi pour l’architecte des Sixers. Deux après son arrivée à Philadelphie, il retrouve James Harden, qu’il avait déjà fait venir à Houston en 2012. Daryl Morey tient surtout la deuxième superstar qu’il voulait absolument rameuter en Pennsylvanie. Plutôt que de céder à la panique en s’inclinant devant les envies de départ de Ben Simmons en août dernier, le dirigeant est resté fidèle à sa ligne directrice en s’entêtant à réclamer un autre joueur majeur en l’échange de l’Australien. Ses exigences pouvaient sembler irréalistes. Mais au final, ça a marché pour lui et pour la franchise.

Ben Simmons

Il ne doit sans doute pas y avoir un homme plus heureux que Ben Simmons depuis jeudi soir en NBA. Le premier choix de la draft 2016 a attendu ce moment depuis des mois. Il ne voulait plus du tout jouer pour les Sixers. Quitte à prendre des amendes – il a perdu 19 millions de dollars – et à se retrouver isolé et déstabilisé. Une situation dans laquelle il s’est mis tout seul. Le voilà maintenant libre, libre de pouvoir rejouer au basket. Et en plus, il n’a pas atterri à Sacramento ou Indiana comme c’était un temps pressenti. Le voilà à Brooklyn, dans un grand marché, pour jouer le titre en compagnie de Kevin Durant et Kyrie Irving.

Les Brooklyn Nets

Les Nets ont lâché quatre choix de draft et trois autres que les Rockets pourront intervertir en plus de Caris LeVert et de Jarrett Allen pour récupérer James Harden l’an passé. L’idée était de construire un "Big Three" absolument injouable avec Durant et Irving. Les trois superstars n’ont joué que… 16 matches ensemble, pour 13 victoires. Jusqu’où auraient-ils pu aller ? Nous ne le saurons donc jamais.

Durant, Harden et Irving : Le Big Three des Brooklyn Nets Crédit: Getty Images

Malgré ça, Brooklyn ne sort pas perdant de cet échange réalisé en catastrophe à la mi-saison. Au contraire. Les New-yorkais ont rééquilibré leur effectif tout en lui apportant de la profondeur. Simmons n’a plus joué depuis plusieurs mois mais il n’était pas blessé et devrait rapidement se remettre dans le rythme. Son jeu est atypique mais ça reste un vrai All-Star. Un excellent playmaker altruiste qui est nécessaire aux côtés d’Irving et Durant. Un défenseur d’élite. Un solide rebondeur. Un basketteur talentueux et polyvalent. Il va être nettement mieux mis en valeur à Brooklyn.

En plus, les Nets récupèrent des joueurs utiles comme Seth Curry – encore un complément idéal pour KD – et Andre Drummond, mais aussi des choix de draft qu’ils pourront échanger pour d’autres atouts pendant l’intersaison. L’équipe manquait de ressources au-delà de ses stars. Ce n’est plus le cas. Et avec une ossature Durant, Irving, Simmons, Curry, Drummond, Aldridge, Harris, Griffin, Thomas, Claxton et Mills, il y a maintenant vraiment de quoi faire.

Boston Celtics

Les Celtics ont réussi quelques bons ajustements le soir de la deadline. Dennis Schröder, Josh Richardson, Romeo Langford et Enes Freedom s’en vont, remplacés par les sérieux Derrick White et Daniel Theis – qui revient au bercail. Le meneur et le pivot sont de très bons compléments de Jayson Tatum et de Jaylen Brown sur le papier. De la matière pour aider Boston à assurer sa qualification en playoffs.

Phoenix Suns

Là aussi, les renforts sont subtils. Les noms de Torrey Craig et Aaron Holiday ne suscitent évidemment pas le même enthousiasme qu’un Ben Simmons ou un James Harden mais ce sont deux basketteurs très appliqués capables de s’imposer dans la rotation. Ils se limiteront à leur rôle et c’est justement l’une des forces des Suns. Ils dénichent là deux joueurs complets de plus, le tout en se séparant uniquement de Jalen Smith, pivot barré par Deandre Ayton, JaVale McGee et Bismack Biyombo. Phoenix a une escouade sans vrai point faible du premier au douzième homme. Solide.

Les perdants

Kevin Durant

Il y a un an, KD a fait le forcing pour que sa direction aille chercher James Harden en se séparant de plusieurs joueurs talentueux. Ça n’a pas du tout marché. Le pire, c’est que c’est le barbu qui a lui-même voulu partir. Un retournement de situation qui en dit long sur le leadership de Durant, qui ne sait pas toujours s'entourer au mieux. C’est le meilleur joueur du monde. Mais il lui manque finalement une certaine aura. Bon, au moins, il vient de récupérer trois joueurs susceptibles de l’aider à aller chercher une troisième bague.

Kevin Durant et Kyrie Irving lors du match opposant Brooklyn à Toronto, le 27 avril 2021 Crédit: Getty Images

Les autres favoris à l’Est

Les Bulls, les Cavaliers, voire le Heat et les Bucks doivent forcément regarder d’un mauvais œil l’échange entre les Nets et les Sixers, surtout si les deux équipes venaient à en sortir vainqueurs. Miami et Milwaukee peuvent encore largement prétendre à la victoire à l’Est. Mais pour Chicago et Cleveland, ça se complique.

New York Knicks

Douzièmes à l’Est, les Knicks sont en train de passer à côté de leur saison. Leur recrutement lors de la dernière intersaison n’a pas du tout porté ses fruits et il est peut-être temps pour New York d’admettre son erreur de casting en refourguant les contrats de Kemba Walker et d’Evan Fournier. Aucun d’entre eux n’a bougé. Julius Randle – dont l’attitude se détériore de semaine en semaine – non plus. Les Knicks sont toujours coincés avec cet effectif imparfait et ne laissent pas non plus la place aux jeunes. C’est dommage. Au final, Cam Reddish, leur seule recrue, n’est pas utilisée par Tom Thibodeau parce que la rotation est bouchée.

Los Angeles Lakers

Il paraissait évident que Russell Westbrook ne serait pas transféré. Mais les Lakers pouvaient encore espérer récupérer un joueur intéressant en sacrifiant Talen Horton-Tucker. Finalement, rien à se mettre sous la dent. Le statut quo, en attendant le marché des buyouts. Du coup, Los Angeles dispose toujours de la même équipe dysfonctionnelle et déséquilibrée qui n’aspire pas à grand-chose d’autre qu’une qualification pour le play-in…

Ni gagnants, ni perdants

Dallas et Washington

Les Wizards ont récupéré Kristaps Porzingis en envoyant Spencer Dinwiddie et Davis Bertans aux Mavericks. Difficile de comprendre la stratégie pour la franchise de D.C. et difficile de deviner qui sort réellement vainqueur de cet échange. Ce que l’on comprend, c’est que l’équipe texane voulait tourner la page Porzingis. Le Letton ne s’est jamais vraiment entendu avec Luka Doncic et il n’arrivait plus à enchaîner les matches en raison de toutes ses blessures récurrentes. Washington va miser sur sa santé pour essayer d’accrocher le play-in cette saison et ensuite essayer de convaincre Bradley Beal de rester au bercail cet été.

Porzingis Doncic Crédit: Eurosport

Les Mavericks passent donc à autre chose en mettant la main sur un Bertans qui pourra évoluer exactement dans le même rôle, celui d’intérieur fuyant qui tire à trois-points, mais probablement sans se plaindre. Encore faut-il qu’il retrouve son adresse. L’autre Letton (et oui) est complètement en panne d’adresse depuis qu’il a signé son gros contrat en 2020 (80 millions sur 5 ans). Spencer Dinwiddie sert d’assurance au cas où Jalen Brunson se fait la malle pendant l’intersaison. Mais ça fait tout de même deux renforts susceptibles d’épauler Doncic, en attendant l’éventuelle signature de Goran Dragic.

