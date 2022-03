Le match : Jrue Holiday offre le choc de la soirée aux Bucks

L’affiche entre le Heat et les Bucks, deux des grands favoris à l’Est, n’a pas déçu. Et ce sont finalement les champions en titre qui se sont imposés (120-119) à l’issue d’un duel engagée et plein de suspense. Giannis Antetokounmpo (28 points, 17 rebonds, 5 passes décisives) et ses partenaires ont été héroïques dans le money time pour remonter un déficit de 14 points en seulement 6 minutes. Un comeback conclu par un layup de Jrue Holiday pour la gagne à 1,9 seconde du buzzer final !

Le meneur confirme sa grande forme cette saison en inscrivant 25 points en plus de ses 6 rebonds et 11 passes décisives. Il a fait basculer la rencontre pour Milwaukee. Khris Middleton a ajouté 26 points. Miami peut avoir des regrets. Les joueurs floridiens ont été insolents d’adresse derrière l’arc (21 sur 44) et ils menaient encore de quatre points à 20 secondes de la fin (115-119) avant de s’écrouler. L’une des dernières possessions fait tout de même l’objet d’une controverse puisqu’Antetokounmpo a su provoquer un entre-deux avec Jimmy Butler alors que le Heat estimait que le Grec avait fait faute en chargeant l’arrière All-Star. Les Bucks ont récupéré le ballon sur l’entre-deux et Holiday est allé marquer le panier décisif. Tyler Herro, auteur de 30 points, a ensuite raté l’ultime tentative à trois-points à la sirène. Fin de série pour Miami, qui restait sur quatre victoires de suite. Mais le Heat reste en tête de la Conférence Est, trois rangs devant les Bucks.

Le joueur : James Harden réussit ses débuts à Philadelphie

Après deux belles prestations à l’extérieur, James Harden a joué son premier match avec les Sixers devant son nouveau public, à Philadelphie, mercredi soir. Ovationné tout au long de la soirée, l’arrière All-Star a réjoui les supporters. Ses 26 points, 9 rebonds et 9 passes ont contribué à la victoire des siens contre les Knicks (123-108). Son duo avec Joel Embiid a encore une fois fait des étincelles. Lui aussi bien en jambe, le Camerounais a compilé 27 points, 12 rebonds et 4 passes. On pourra même bientôt parler de trio tant Tyrese Maxey brille au côté des deux superstars. Le sophomore, révélation de la saison à Philly, a ajouté 25 points. Aucun d’entre eux n’a pris plus de 15 tirs. Une belle répartition des cartouches, avec justement Harden à la baguette.

En perdition avec Brooklyn avant son transfert, l’ancien MVP retrouve de sa splendeur. Il joue juste, il implique ses camarades. Pour l’instant, ça fonctionne bien : trois matches et autant de victoires, avec des Sixers maintenant troisièmes à l’Est et toujours de plus en plus proches de la première place.

L'équipe : le Jazz de Donovan Mitchell s’en sort de justesse contre les Rockets

Utah n’est pas passé loin de l’accident de parcours contre Houston la nuit dernière. Le Jazz avait le contrôle de la partie dans le quatrième quart-temps avant d’encaisser un 12-2. Christian Wood a ensuite arraché la prolongation avec un panier à trois-points au buzzer. Mais Donovan Mitchell, auteur de 37 points, et ses coéquipiers se sont bien repris. Ils ont creusé l’écart dans le temps supplémentaire pour finalement s’imposer 132 à 127. Rudy Gobert a bien accompagné Mitchell en compilant 27 points et 17 rebonds tandis que Mike Conley, 15 points, a planté plusieurs paniers primés décisifs en prolongation. Troisième victoire de suite pour Utah, la neuvième au cours des dix derniers matches.

La performance : Brandon Ingram sans forcer

Brandon Ingram a été très efficace la nuit dernière. L'ailier All-Star des Pelicans a marqué 33 points à 15 sur 19 aux tirs et son équipe l'a emporté contre Sacramento sans trembler (125-95). Une victoire importante puisque les Blazers ont perdu contre les Suns. New Orleans récupère donc la dixième place de la Conférence Ouest, qualificative pour le play-in.

Les Français : Rudy Gobert fait un carton

Rudy Gobert a roulé sur la raquette des Rockets, même si le Jazz a eu besoin d’une prolongation pour l’emporter contre l’un des cancres de la Conférence Ouest. Le pivot a cumulé 27 points à 12 sur 14 aux tirs et 17 rebonds. Un double-double de costaud.

Soir sans pour Evan Fournier, en panne d’adresse. L’arrière des Knicks a marqué 3 points en convertissant une seule de ses huit tentatives (dont 0 sur 5 à trois-points). Les deux Français du Thunder se sont illustrés avec 9 points pour Theo Maledon en plus de ses 4 passes tandis que son coéquipier Olivier Sarr a compilé 6 points et 3 rebonds en 14 minutes.

Les résultats de la nuit en NBA

Cavaliers - Hornets : 119-98

Magic - Pacers : 114-122

Sixers - Knicks : 123-108

Rockets - Jazz : 127-132

Bucks - Heat : 120-119

Pelicans - Kings : 125-95

Nuggets - Thunder : 107-119

Suns - Trail Blazers : 120-90

