Fini le cirque. La NBA veut du spectacle sur ses parquets mais elle semble enfin s’être lassée des pirouettes des attaquants qui se jetaient de manière absolument pas naturelle vers les bras des défenseurs pour obtenir des lancers-francs. Les arbitres ont eu pour consigne cette saison de ne plus siffler faute sur ces actions grotesques et très souvent exagérées. Et personne ne souffre autant de cette décision que James Harden. Contrairement aux apparences, le principal atout de l’arsenal du MVP n’est pas son tir à reculons, son explosivité, sa vista, sa vision ou encore son aisance en dribbles. Il excelle certes dans tous ces domaines. Mais sa vraie force, c’est sa capacité à provoquer des fautes. Constamment.

Il est – avec Corey Maggette – le seul joueur de l’Histoire du basket américain à avoir inscrit plus de lancers-francs que de paniers. Et pourtant, l’ancien MVP, trois fois meilleur scoreur du championnat, en a marqué des tonnes, des paniers. Harden est tellement fort pour faire tomber son vis-à-vis dans son piège que ses pairs l’ont étudié, de DeMar DeRozan à Trae Young en passant par Luka Doncic. Sauf que là, ça ne passe plus. Les changements de règles lui jouent des tours. Et c’est tout son jeu qui tourne au ralenti depuis.

James Harden, le visage du changement de règles en NBA

Parce que quand il ne se rend pas sur la ligne réparatrice, quand il ne met pas ses adversaires dans le dur, il se retrouve avec moins d’espace. Moins de créativité. Et donc moins d’adresse. Pour faire simple : l’arrière All-Star est hors du coup depuis la reprise du basket. Seulement 16,6 points par match, 10 points sous ses standards habituels. Il a inscrit 15 points ou moins lors des trois dernières sorties des Nets. Une première pour lui depuis… la saison 2011-2012. Il portait encore une tunique du Thunder à l’époque, et sortait du banc.

Forcément, avec 36% de réussite aux tirs et 33% derrière l’arc, Harden va avoir du mal à retrouver ses moyennes. Mais une autre statistique est encore plus parlante : 15 lancers tirés en 5 matches. 3 de moyenne. Contre plus de 10 quasiment chaque saison depuis… 2012, juste après son arrivée aux Rockets et son explosion vers les sommets. "Je pense qu’il est injustement devenu le visage de ces fautes qui ne sont plus sifflées", signale son coach, Steve Nash, venu au secours du joueur. "Ils [les arbitres] essayent tellement d’être attentifs sur ce point… Je pense que certaines d’entre elles restent des fautes. Notamment sur les drives. Ils regardent minutieusement quand l’attaquant va chercher les bras du défenseur. Sauf que souvent, ces gars-là ne sont pas sur leurs appuis, ils le percutent sans être en position défensive. Ce sont des fautes !"

Mercredi soir, contre Miami, James Harden a été particulièrement dans le dur. Il a attaqué le cercle balle en main sur l’une des premières possessions de la partie. Entré en contact avec Kyle Lowry – dont les appuis n’ont pas bougé – il a tenté de balancer la balle vers le cercle à une main alors qu’il venait justement de passer le meneur du Heat. Les arbitres n’ont pas bronché.

J’adorerais pouvoir marquer 30 ou 40 points mais pour l’instant, je ne peux pas

Même situation et même traitement à deux reprises en première mi-temps. Avec un joueur qui élimine son vis-à-vis mais qui préfère essayer de provoquer une faute en revenant vers son défenseur en jetant ses bras vers les siens. Aucun coup de sifflet. Et à raison ! De quoi frustrer le bonhomme, mécontent après chaque décision. Il se sent visé par cette nouvelle appréciation du règlement. "Je dis juste aux arbitres que s’ils voient une faute, il faut siffler. Des fois, j’ai le sentiment que leurs décisions sont déjà prédéterminées, que je suis déjà stigmatisé avant le début du match."

James Harden au duel avec Tyler Herro lors du match opposant les Brooklyn Nets au Miami Heat, le 27 octobre 2021 en NBA Crédit: Getty Images

En inspirant toute la ligue avec ses cartons offensifs, Harden n’est pas le seul à subir cette évolution. Sauf que d’autres, comme Young ou Stephen Curry se sont déjà adaptés. La NBA a repris depuis une semaine. Les Nets ont joué cinq matches. Et lui continue de s’entêter. Il faut dire qu’il court après son rythme. Visuellement, le joueur de 32 ans paraît un peu hors de forme. Lui-même ne s’en cache pas en racontant une intersaison délicate après une saison pleine de blessures. "J’adorerais pouvoir marquer 30 ou 40 points. Mais pour l’instant, je ne peux pas. Je n’ai pas eu l’opportunité de jouer pendant l’été, je n’ai fait que de la rééducation pendant trois mois. Je dois prendre mon temps."

Il peut toujours mettre en avant sa condition et l’injustice dont il serait victime. Toujours est-il qu’il va vite devoir élever son niveau de jeu. Les Nets ont besoin de lui. Encore plus en l’absence de Kyrie Irving. Parce que pour l’instant, l’armada new-yorkaise plafonne. Seulement 2 succès en 5 rencontres. Avec deux revers contre ses principaux concurrents directs, Milwaukee et Miami. Kevin Durant ne peut pas constamment se sublimer. Il lui faut un grand James Harden à ses côtés. Pour l’instant, le joueur et sa franchise sont encore loin du compte.

