"C’est l’histoire d’un homme qui chute dans un immeuble de cinquante étages. Le mec, au fur et à mesure de sa chute, il se répète sans cesse pour se rassurer : jusqu’ici tout va bien." Cette citation mythique du personnage d’Hubert dans "La Haine" de Matthieu Kassovitz colle plutôt bien aux Sixers depuis l’arrivée de James Harden. Sauf que l’ancien MVP et sa nouvelle équipe ne tombent pas, ils planent. Ils volent sur leur petit nuage depuis le transfert de Ben Simmons qui a permis à la franchise de mettre la main sur la deuxième superstar tant recherchée par Daryl Morey.

L’ambiance se voulait justement cinématographique pour les débuts d’Harden à Philadelphie mercredi soir. Un public déjà acquis à sa cause, avec des supporters munis de fausses barbes pour accueillir comme il se doit leur nouveau héros. "Tout s’est passé exactement comme je l’imaginais. C’était comme dans un film", confie le numéro 1 des Sixers. "Je me sens comme à la maison avec tout cet amour. Je regardais autour de moi, je voyais des ‘on t’aime James.’ Ça m’a donné envie de jouer encore plus dur. Je voulais tout faire pour gagner. Je voulais rendre cet amour."

Ad

NBA Doncic impressionnant, Durant de retour, les Lakers humiliés IL Y A 5 HEURES

James Harden et Joel Embiid, un duo d'exception

Les fans ont été servis et gâtés. Auteur de 26 points sans forcer le moins du monde, avec 8 sur 13 au tir, l’arrière All-Star a mené son équipe vers la victoire contre New York (123-108). En ajoutant aussi 9 rebonds et 9 passes. "J’ai le sentiment que je peux m’intégrer dans n’importe quel système et être le meilleur James Harden possible." C’est exactement ce dont les Sixers profitent depuis son arrivée : l’un des meilleurs joueurs du monde sous son meilleur visage.

Il a immédiatement noué une complicité avec Joel Embiid, l’autre crack du groupe, sur le terrain. Les deux se trouvent bien et se complètent, ce qui les rend "inarrêtables" pour reprendre les mots du Camerounais. "Qu’est-ce que vous pouvez faire contre nous ? C’est un excellent passeur donc j’ai quelqu’un autour de moi qui attire l’attention de la défense. Il faut alors prendre une décision : rester sur lui ou sur moi." Le bilan comptable leur donne raison jusqu’à présent. Philadelphie a gagné les 3 matches disputés avec son tandem. Avec un Harden à 27 points, 59% aux tirs, 50% à trois-points, 9 rebonds et 12 passes et un Embiid à 29 points et 11 rebonds. Un pur "one-two punch", descendants – toutes proportions gardées – de Kobe Bryant et Shaquille O’Neal.

Les deux sont des attaquants hors pair, qui ont le chic de pousser leurs vis-à-vis à la faute. Ce qui était redouté par une partie des supporters adverses devient déjà une réalité : les deux All-Stars passent énormément de temps sur la ligne des lancers-francs, où ils grappillent des points "gratuitement"" Ils en ont déjà tiré 82 à eux deux en 3 rencontres, dont 53 pour Embiid. "Les équipes adverses ne peuvent rien faire. Si les défenseurs ne font pas faute, ces gars-là vont marquer. C’est génial de jouer avec des types comme ça", remarque Tyrese Maxey, jeune joueur qui s’impose comme le troisième larron d’un "Big Three" naissant avec encore 78 points cumulés contre les Knicks, dont 25 du cadet du trio.

Les vrais tests sont à venir

Jusqu’ici, tout va bien. Mais une association entre mâles alpha pleins d’ego s’apparente finalement à une relation amoureuse. Au début, tout est beau. Au début, chacun fait des efforts. James Harden traînait les pieds à Brooklyn depuis quelques mois. Dès son arrivée à Philadelphie, le voilà qui se remet à jouer juste, à s’inscrire dans le collectif et à faire vivre la balle. Joel Embiid, d’ordinaire réticent à poser des écrans, préférant demander la balle dessous dos au panier, se met à jouer des picks-and-roll et assure même être content de le faire. Tout est beau. Mais combien de temps ? Le défi de tout mariage, justement, c’est de perdurer. D’inscrire ces petits sacrifices sur la durée. D’en faire des habitudes. Et de résister aux tempêtes.

James Harden lors de la victoire des Philadelphie 76ers sur les New York Knicks au Wells Fargo Center, le 2 mars 2022 Crédit: Getty Images

Harden comme Embiid sont deux joueurs qui ont parfois eu du mal à se montrer aussi efficaces et aussi dominants en playoffs. Ils ont même montré des limites dans les moments les plus tendus des joutes NBA. Quand le jeu est différent. Quand les défenses se resserrent. Et quand les fautes sont moins souvent sifflées…

Comment vont-ils réagir devant l’adversité ? C’est dans ces moments difficiles, où chacun peut avoir tendance à rejeter la faute sur l’autre – comme après la sortie de route au second tour l’an dernier où Ben Simmons a été présenté comme le grand coupable par exemple – qu’il faudra réellement juger ce duo, qui n’a pour l’instant joué aucune équipe du top 6 des deux Conférences. Surtout que la fenêtre de tir est finalement assez limitée pour les Sixers. Le championnat semble très ouvert cette saison et l’effectif est suffisamment talentueux pour aller au bout. Mais en cas d’échec, l’horloge va vite tourner.

James Harden sera éligible à une extension monstrueuse cet été et il devrait signer un nouveau contrat qui va lui permettre de toucher plus de 60 millions de dollars bien au-delà de ses 36 ans (il en aura 33 en août). Avec l’extension à venir de Tyrese Maxey et évidemment celle de Joel Embiid, les dirigeants n’auront plus beaucoup de marge pour renforcer cette équipe. La pression sera alors encore plus forte sur les deux stars. C’est dans ces moments clés que certains couples se brisent. Donc oui, "jusqu’ici, tout va bien." Mais l’important ce n’est pas la chute, c’est l’atterrissage.

NBA Star montante, joueur excitant : Ja Morant peut-il être élu MVP dès cette année ? HIER À 10:06