James Harden (Philadelphia 76ers) ne sera pas de la partie pour le All-Star Game, qui aura lieu dimanche à Cleveland. La NBA a officialisé la nouvelle lundi. Harden, qui vient d'être transféré des Brooklyn Nets à Philadelphie, avait déjà manqué plusieurs matchs à cause de cette blessure avant la transaction. Le fameux shooteur barbu manquera le All-Star Game et avant cela les deux prochains matchs de sa nouvelle équipe contre Boston mardi et Milwaukee jeudi.

Ad

NBA Evans autorisé à rejouer après une longue suspension pour usage de drogue IL Y A 11 HEURES

NBA Une histoire de séries : Les Nets gagnent à nouveau, DeRozan toujours au-dessus des 35 points IL Y A 15 HEURES