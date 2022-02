Le match : 8 de suite pour Boston, Tatum étincelant

Là, c’est bon, les Celtics sont enfin vraiment lancés et leur belle série actuelle ne semble pas uniquement passagère. Branchés sur courant alternatif entre octobre et janvier, Jayson Tatum et ses coéquipiers ont visiblement trouvé une formule efficace qui leur permet d’enchaîner les victoires. Déjà huit consécutives pour Boston, vainqueur d’Atlanta dimanche soir (105-95). La franchise du Massachussetts a su rebondir après une première mi-temps dominée par les Hawks de Trae Young (30 points et 10 passes). 45-55 à la pause.

Ad

Puis Tatum a mené la révolte des Celtics dans le troisième quart-temps. Il y a inscrit 16 de ses 38 points. Les joueurs d’Ime Udoka ont alors pris les commandes en passant un 42-23 en 12 minutes. Mais les Hawks n’ont pas complètement lâché et ils ont essayé de revenir, butant à chaque fois sur Tatum. L’ailier All-Star a ajouté quelques paniers décisifs, notamment deux de suite quand ses adversaires sont revenus à 5 points (de 89-84 à 94-84) pour offrir la gagne aux siens. Boston occupe la sixième place à l’Est et poursuit donc sa remontée.

NBA L’expérience Brooklyn a tourné court : la NBA a-t-elle tiré un trait sur l’ère des "Superteams" ? IL Y A 8 HEURES

Le joueur : Anthony Edwards ne fait aucun cadeau aux Pacers

Les Timberwolves ont besoin d’engranger des victoires afin de conserver leur septième place à l’Ouest. Chaque match est important. Anthony Edwards l’a bien compris. Le premier choix de la draft 2020 a hissé son niveau de jeu pour éviter à Minnesota de s’incliner contre une équipe d’Indiana pourtant diminuée par les transferts depuis la deadline.

Menés par les 37 points du jeune arrière, les Wolves se sont imposés 129 à 120 contre les Pacers. Tyrese Haliburton, meneur prometteur récemment acquis par la franchise d’Indianapolis, a compilé 22 points et 16 passes. Edwards, 20 ans et une centaine de jours, est pour sa part devenu le quatrième joueur le plus jeune de l’Histoire à atteindre la barre des 2500 points en carrière. Il talonne LeBron James, Kevin Durant et Devin Booker.

Les résultats de la nuit en NBA

Celtics - Hawks : 105-95

Pacers - Timberwolves : 120-129

NBA Le "King" l'est encore un peu plus : LeBron James meilleur scoreur de l'histoire de la NBA IL Y A UN JOUR