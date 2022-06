Le terme "Big 3" revient souvent sur le tapis depuis une dizaine d’années maintenant. Les associations de stars ont toujours existé mais elles ont été popularisées avec l’évolution des règles concernant le Salary Cap et la Free Agency. En 2010, les Celtics se présentaient en finales avec Paul Pierce, Kevin Garnett et Ray Allen. Aujourd’hui, leur axe principal repose sur Jayson Tatum, Jaylen Brown et Marcus Smart.

Les pedigrees sont différents mais l’idée reste la même : trois joueurs majeurs qui portent leur équipe vers le haut. Et mercredi soir, à l’occasion du Game 3 contre les Warriors (116-100) , ce trio a réussi une performance très rare, que même leurs glorieux aînés n’ont pas réalisée. Ils ont tous les trois compilé au moins 20 points, 5 rebonds et 5 passes décisives.

Une première depuis les années 80

26 points, 6 rebonds et 9 passes pour Tatum. 27, 9 et 5 pour Brown. Et enfin 24, 7 et 5 pour Smart. 77 points en cumulé. C’est seulement la quatrième fois dans l’Histoire qu’un trio de coéquipiers termine en 20-5-5 sur un match des finales NBA. Et la première fois depuis Magic Johnson, Michael Cooper et Kareem Abdul-Jabbar avec les Lakers dans les années 80.

Alors pour Tatum et Brown, c’est devenu une habitude. Les deux joueurs All-Stars marquent quasiment systématiquement plus de 20 pions. Smart est déjà moins coutumier du fait. Mais quand il plante, les Celtics gagnent. Son apport offensif est un baromètre pour son équipe. Ses points servent de bonus. Dans tous les cas, il contribue d’une manière ou d’une autre en apportant notamment en défense. Un peu comme Draymond Green pour Golden State, il est le troisième larron moteur de son équipe derrière deux scoreurs.

Un trio comme moteur des Celtics

Ils ont tous les trois donné le ton en attaque la nuit dernière. Jaylen Brown a allumé la mèche en premier en agressant la défense adverse balle en main. Il a inscrit 17 points dans le premier quart-temps et Boston a pris 11 longueurs d’avance après 12 minutes (33-22). "On a suivi son exemple", explique Marcus Smart au sujet de son partenaire. En effet, il a mis en lumière les failles de la défense californienne, pourtant l’une des plus efficaces de la ligue.

Steve Kerr s’appuie sur des rotations très bien huilées pour étouffer l’adversaire malgré l’absence d’un pivot traditionnel long et à même de protéger le cercle. Mais les Celtics ont fait voler les schémas en éclats en prenant constamment de vitesse leurs vis-à-vis ou en leur imposant leur puissance physique. Brown et Tatum sont à la fois grands (pour leur poste), costauds et explosifs. Smart, lui, est très difficile à contenir quand son corps arrive lancé. Stephen Curry a souffert en défendant sur lui et le meneur de Boston s’est frayé plusieurs fois un chemin jusqu’au panier. Les joueurs d’Ime Udoka ont marqué 52 points dans la peinture, contre seulement 26 pour ceux de Steve Kerr. Ça fait toute la différence.

Des jeunes joueurs très matures

En étant aussi agressifs, les trois joueurs majeurs de Boston se sont facilités la vie les uns les autres. Parce qu’ils se sont libérés des espaces qui ont permis à chacun de rentrer aussi des tirs ouverts : 10 paniers derrière l’arc à eux trois. Ils se sont alimentés en ballons, d’où les 5 passes minimums pour chacun d’entre eux. En plus de ça, ils font aussi la différence en défense, en jouant dur.

Ce trio est décidément en grande forme. La maturité dégagée est assez bluffante pour des joueurs pourtant assez jeunes qui découvrent les finales. Jayson Tatum a 24 ans. Jaylen Brown 25. Marcus Smart 28. Ils ne sont pas encore à l’apogée de leur carrière mais ils apprennent vite. Ils donnent même l’impression d’apprendre à chaque match. Et sur ce Game 3, ils renvoient le sentiment d’avoir compris comment faire craquer les Warriors.

