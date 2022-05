Heat – Celtics : 118-107

Miami mène la série 1-0

Jimmy Butler est une star à part. Rarement le plus en vue pendant la saison régulière mais toujours capable d’hausser son niveau de jeu pendant les playoffs. Et il est peut-être le MVP de la compétition débutée il y a un mois. Il a claqué mardi soir son troisième match à 40 points ou plus – 41 précisément – pour lancer le Heat sur les bons rails en ouverture des finales de Conférence à l’Est. Une victoire 118 à 107 contre des Celtics pourtant réputés pour leur défense. Si Kevin Durant puis Giannis Antetokounmpo se sont cassés les dents par moments (surtout KD) devant les stoppeurs de Boston, Butler a su se montrer efficace : 12 sur 19 aux tirs et des tonnes de fautes provoquées pour 17 sur 18 aux lancers-francs.

L’arrière All-Star a surtout fait la différence dans le troisième quart-temps. Il a marqué plus de points en 12 minutes que l’ensemble de l’équipe adverse (17 contre 14). Miami en a profité pour reprendre le contrôle de la partie en l’emportant 39 à 14 sur la période, avec notamment un 22-2 passé dès le retour des vestiaires. Un retournement de situation complet après une première mi-temps à l’avantage de Boston (54-62). Jayson Tatum (29 points) et Jaylen Brown (24) ont pris le dessus au début avant de s’incliner devant la superstar la plus en forme à l’Est en ce moment. Butler a été bien épaulé par Tyler Herro et Max Strux, respectivement auteurs de 18 et 17 points.

La franchise du Massachusetts jouait cependant sans Marcus Smart et Al Horford. Deux titulaires, accessoirement ses deux meilleurs défenseurs, et donc deux membres clés du succès des Celtics en playoffs. Malgré ça, il a tout de même fallu 41 points de Jimmy Butler pour que le Heat - privé de Kyle Lowry - l'emporte. C'est peut-être le point positif de cette soirée pour les joueurs d'Ime Udoka. Tous ces cadres pourraient cependant être à nouveau absents lors du Game 2, jeudi soir.

