47, 46, 45. Non, ce n’est pas un décompte. C’est l’illustration du caractère exceptionnel de la performance réalisée par Jimmy Butler, dans la nuit de vendredi à samedi (heure française) pour triompher face aux Celtics. Le franchise player de Miami a inscrit le plus grand total de points de l’histoire du Heat, dans un match de playoffs qui pouvait l’envoyer en vacances. 47 unités, dos au mur. C’est mieux que les 46 de Dwyane Wade en 2010 face à Boston. Mieux que les 45 de LeBron James face à Boston (décidément) en 2012.

A l’issue de cette rencontre remportée 103-111 dans le Massachusetts, Butler a évoqué l’un de ses glorieux aînés au micro d’ESPN : Wade, titré avec la franchise floridienne en 2006, 2012 et 2013. "J’ai reçu un coup de fil et un texto de D-Wade, plus tôt aujourd’hui (vendredi, NDLR). Il m’a dit que je pouvais le faire, que l’on se moquait de ma douleur au genou, que je devais continuer de construire mon héritage. Cela signifie beaucoup pour moi", a-t-il détaillé, touché par le soutien d’une figure de la NBA qu’il "apprécie".

"Nous savons que nous allons gagner"

47 points, donc, mais aussi 9 rebonds, 8 passes décisives, 4 interceptions, un pauvre malheureux ballon perdu et un leadership remarquable. Le tout avec adresse : 16/29 au tir, dont 4/8 de loin, 11/11 au lancer. "C’est une put*** de performance incroyable", a salué à sa manière Kyle Lowry, concernant le match XXL de son coéquipier, qui restait sur trois sorties en retrait, pépin physique en toile de fond. "Jimmy [Butler] nous a apporté son esprit de compétition, ce soir, a ajouté Erik Spoelstra. Un esprit qui donnait le sentiment qu’il ne nous laisserait pas perdre."

"Il a marqué ce match de son empreinte, ajoute le coach de Miami au sujet de son homme providentiel, qu’il qualifie encore de "grand compétiteur". Le Heat va retourner en Floride pour disputer, dimanche, le septième et dernier match des finales de la Conférence Est. Golden State attend le vainqueur de cette rencontre en finales NBA. "Je veux que mes gars profitent de ce moment", demande d’abord Spoelstra. Mais Butler semble dans une autre optique : "Nous sommes venus ici convaincus que nous allions gagner ce match. Nous savons aussi que nous allons gagner le prochain."

Jimmy Butler lors du du match six opposant le Heat de Miami aux 76ers de Philadelphie lors des playoffs NBA Crédit: Getty Images

