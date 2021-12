Le match : Joel Embiid et les Sixers font plier les Nets

Les Sixers font la tronche cette saison. Entre la situation rocambolesque avec Ben Simmons (qui tombe de plus en plus dans l’oubli) et les blessures en cascade, sans oublier le COVID-19, la franchise n’a pas été épargnée. Au point de ne même plus compter parmi les candidats à l’Est, ce à quoi elle aspire chaque saison.

Mais il lui arrive par moment, sur certains matches, de rappeler pourquoi elle était considérée de la sorte. Surtout les soirs où Joel Embiid se surpasse. Comme jeudi, quand l’intérieur All-Star a pris le dessus sur Kevin Durant et James Harden. Il a inscrit 34 points - un de plus que les deux patrons de Brooklyn - pour mener Philadelphie à la victoire (110-102) lors du choc de la soirée.

Embiid a été particulièrement bon en début de partie, avec 16 points marqués dans les 9 premières minutes pour mettre son équipe sur les bons rails. Les Sixers ont alors pris les devants (39-30 dans le premier quart-temps). C’est encore leur superstar qui leur a donné un point d’avance à la pause, 55-54, en rentrant un trois-points avec la planche. Les Nets ont sont alors repassés aux commandes sous l’intermédiaire de Kevin Durant au cours du troisième quart-temps.

Les New-yorkais ont même disposé de 7 longueurs d’avance avant que Tyler Maxey ramène les siens au contact. Le jeune joueur a parfaitement épaulé son pivot avec 25 points. Joel Embiid a alors tué le match à 15 secondes du buzzer, avec un dernier panier en plus de la faute. Avant de chambrer KD et de prendre une technique. Mais à l’arrivée, c’est une belle victoire pour Philadelphie, sixième à l’Est, et un léger coup d’arrêt pour Brooklyn, toujours premier.

Le joueur : Giannis Antetokounmpo trop fort pour Orlando

Cinq victoires de suite pour Milwaukee. Les Bucks, qui montent en puissance, ont battu le Magic la nuit dernière (136-118). Avec un excellent Giannis Antetokounmpo aux manettes. Le double-MVP a compilé 33 points, 12 rebonds et 5 passes décisives. Avec aussi 2 interceptions et 2 blocks.

Un match plein de plus pour le Grec, décidément au sommet de son art depuis le titre décroché en juillet dernier. Entouré de shooteurs autour de lui, il profite de chaque espace pour faire parler sa puissance, sa vitesse et son touché. Et la défense du Magic n’y a trouvé aucun réponse. Il s’agit là du 11ème match à 30 points ou plus pour Giannis et de son 18ème double-double.

La performance : Bradley Beal calme les Cavaliers

Placé sous le protocole COVID-19, comme le tiers des joueurs NBA en décembre, et absent pendant douze jours, Bradley Beal a pu faire son retour à la compétition jeudi soir. Et il a fêté ça en inscrivant 29 points tout en distribuant 10 passes décisives. Les Wizards ont ainsi pris le dessus sur les Cavaliers, l’équipe surprise du début de saison à l’Est. Une victoire 110 à 93 pour relancer son équipe. Beal et Washington occupent actuellement la huitième place.

Le Covid reporte le match Golden State - Denver

À l'Ouest, le seul match de la soirée a finalement été reporté en raison de l'incapacité des Nuggets, décimés par les blessures et les cas positifs au Covid, d'aligner huit joueurs sur le terrain face aux Warriors de Golden State. Trois joueurs ainsi que l'entraîneur Michael Malone ont été testés positifs dans la journée, et ont rejoint une liste déjà fournie d'absents pour cause de blessures comme Michael Porter Jr., Aaron Gordon et Jamal Murray.

Il s'agissait du 11e match reporté par la NBA cette saison, qui fait face à une flambée des cas positifs au sein de la ligue. Ce report a vivement fait réagir l'ailier fort des Warriors, Draymond Green, absent pour Covid comme plusieurs autres joueurs de son équipe lors de sa défaite à domicile mardi contre les Nuggets (86-89).

"Comment pouvez-vous continuer à annuler des matchs alors que des règles ont été mises en place pour empêcher que cela ne se produise ?", a lancé Green, dans une série de messages publiés sur Twitter à l'adresse de la ligue. "Lorsque la date du report sera actée, nous devrons les jouer avec leur équipe revenue au complet.... Mais ils ont réussi à nous soutirer la victoire alors que notre équipe était diminuée il y a seulement deux jours??", s'est-il indigné.

Mercredi, le report du match entre San Antonio et Miami avait déjà fait réagir Trae Young, le meneur d'Atlanta, dont l'équipe, également décimée par les cas de Covid, avait pourtant dû jouer face à Chicago.

Les résultats de la nuit en NBA

Nets - Sixers : 102-110

Magic - Bucks : 118-136

Wizards - Cavaliers : 110-93

Avec AFP

