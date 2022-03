Le match : Joel Embiid se ressaisit et les Sixers enfoncent les Bulls

Auteur d’une prestation décevante lors de la défaite contre le Heat au match précédent, Joel Embiid s’est vengé lors de la réception des Bulls la nuit dernière. Le candidat au MVP a propulsé les Sixers vers la victoire (121-106) en marquant 43 points en plus de ses 14 rebonds. C’est déjà sa dixième sortie de la saison avec au moins 40 unités au compteur. Comme souvent, ses adversaires n’ont trouvé aucune réponse à son mix de taille, puissance, agilité et touché. Et ils ont été contraints à la faute. 16 lancers tirés pour le pivot camerounais, pour 12 points "offerts."

De retour après un match d’absence, James Harden a aussi eu un impact sur ce succès en délivrant 14 passes décisives tout en inscrivant 16 points. Son apport et même son importance aux Sixers sautent déjà aux yeux. Philadelphie n’a d’ailleurs toujours pas perdu à chaque fois qu’il a joué : 5 rencontres, autant de victoires. Et la franchise de Pennsylvanie continue de grimper au classement. Elle occupe la deuxième place de la Conférence Est. Les Bulls, eux, vont dans la direction opposée. Ils dégringolent. 5 défaites de suite et les voilà maintenant quatrièmes, sous la menace d’un retour des Celtics.

Le joueur : Luka Doncic mène les Mavericks à une victoire importante contre un concurrent direct

Dallas et Utah sont bien partis pour se retrouver au premier tour des playoffs. De quoi donner une saveur particulière au duel entre les deux formations lundi soir. Surtout que l’avantage du terrain, à savoir la quatrième place, est encore en jeu. Dans ce contexte tendu, c’est Luka Doncic qui s’est illustré en guidant ses Mavericks vers un cinquième succès consécutif (111-103). Le Slovène, au cœur d’une mini incartade avec Rudy Gobert au cours de la partie, a terminé avec 35 points, 16 rebonds et 7 passes décisives. Une nouvelle prestation de haut niveau, lui qui affiche un visage beaucoup plus conquérant depuis quelques semaines.

Les joueurs texans ont déroulé lors des trois premiers quart-temps – 17 points d’avance à l’entame du quatrième – pour aller chercher ce nouveau succès. Ils sont toujours cinquièmes à l’Ouest, mais avec 40 victoires. Autant que leurs adversaires du soir, qui comptent une défaite de moins.

La statistique : 1 335 victoires

Comme le nombre de victoires en carrière pour Gregg Popovich. Le coach légendaire de San Antonio a égalé le record NBA détenu par Don Nelson lors de la victoire des Spurs contre leurs anciens rivaux, les Lakers, la nuit dernière (117-110). Un accomplissement exceptionnel qui récompense l’incroyable carrière de l’entraîneur américain. Et qu’il a évidemment choisi d’ignorer après la partie. Du "Pop" tout craché.

Le rookie : Cade Cunningham commence à prendre son envol

"C’est lui le meilleur rookie", martèle son coach Dwane Casey, déjà en campagne pour son poulain Cade Cunningham à quelques semaines de la fin de la saison… et donc des votes des journalistes pour les différents trophées. Longtemps dans l’ombre d’Evan Mobley, le premier choix de la dernière draft est effectivement un très sérieux candidat. Il termine très fort ce premier exercice. En portant les Pistons sur son dos. Comme lundi soir, lors d’une nouvelle victoire contre les Hawks (113-110). Le jeune joueur prometteur a terminé avec 28 points, 6 rebonds et 10 passes décisives, confirmant sa grande forme actuelle et celle de son équipe. En effet, c’est déjà le troisième succès de suite pour Detroit, avant-dernier à l’Est. Les statistiques parlent en sa faveur – même si elles ne racontent qu’une partie de l’histoire, surtout concernant Mobley – et en plus la franchise du Michigan termine fort la saison. Ça peut peser dans l’esprit des votants.

La performance : Nikola Jokic enchaîne un nouveau triple-double

Sans pitié. Nikola Jokic a été sans pitié avec les Warriors, privés de Stephen Curry, Klay Thompson ou encore Draymond Green lundi soir. Le Serbe a compilé un nouveau triple-double, le deuxième en deux soirs, pour venir à bout de Golden State (131-124). La superstar de Denver a cumulé 32 points, 15 rebonds et 13 passes décisives pour infliger une cinquième défaite de suite aux Warriors, désormais troisièmes à l’Ouest après avoir laissé leur deuxième place aux Grizzlies.

Le carton : Julius Randle allume les Kings

Chaud bouillant, Julius Randle a battu son record personnel en claquant 46 points lors de la victoire des Knicks contre les Kings (131-115) la nuit dernière. L'intérieur All-Star a converti 18 de ses 31 tentatives, dont 8 sur 16 derrière l'arc.

Le retour : Victor Oladipo a rejoué au basket !

Victor Oladipo attendait ça depuis le 8 avril. Presque un an sans jouer à la suite d’une opération pour soigner une blessure persistante au quadriceps. Ovationné pour son grand retour, l’ancien All-Star s’est de suite mis à contribution pour le Heat. Et ses 11 points (4 sur 7 aux tirs) en 15 minutes ont contribué à la victoire de Miami contre Houston (123-106). Il va maintenant devoir reprendre du rythme et des repères tout en prouvant qu’il peut avoir un impact répété sur plusieurs semaines. Ce serait un renfort très intéressant pour une équipe floridienne déjà première à l’Est si Oladipo venait à tenir le coup.

Les Français : Killian Hayes précieux pour les Pistons

Très belle rentrée de Killian Hayes, actif lors de la troisième victoire consécutive des Pistons. Le jeune meneur a été l’un des hommes forts du banc avec ses 13 points (5 sur 8 aux tirs), 4 rebonds et 6 passes compilés en 31 minutes. Pour un différentiel de +13 en faveur de Detroit quand il était sur le terrain. Rudy Gobert a fini avec 12 points et 13 rebonds pour le Jazz, battu par les Mavericks. 15 points pour Evan Fournier avec les Knicks, vainqueurs des Kings.

Les résultats de la nuit en NBA

Pistons - Hawks : 113-110

Sixers - Bulls : 121-106

Heat - Rockets : 123-106

Timberwolves - Trail Blazers : 124-81

Mavericks - Jazz : 111-103

Spurs - Lakers : 117-110

Nuggets - Warriors : 131-124

Kings - Knicks : 115-131

