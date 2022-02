Le match : Joel Embiid et les Sixers se relancent contre les Bucks

Humiliés par les Celtics, les Sixers devaient se reprendre. Mais pour ça, il fallait gagner à Milwaukee, sur le parquet des champions en titre, en prenant le dessus sur un Giannis Antetokounmpo qui restait sur une performance monstrueuse à 50 points. Joel Embiid ne s’est pas défilé. Le pivot star de Philadelphie a remporté le duel entre les deux candidats au MVP pour offrir à son équipe ce choc au sommet à l’Est (123-120). Il a fini avec 42 points, 14 rebonds et 5 passes décisives. Une démonstration.

Antetokounmpo a frôlé le triple-double (32 points, 11 rebonds, 9 passes) mais sans dégager la même impression de domination que son adversaire du soir. C’est tout de même sous son impulsion que les Bucks ont pris 4 points d’avance dans le quatrième quart-temps (116-112) après avoir couru après le score pendant une majeure partie de la rencontre.

Mais les Sixers ont répondu au panier primé du Grec avec 8 points consécutifs. Les joueurs de Milwaukee ont alors raté 6 tirs de suite. Khris Middleton a eu deux occasions d’arracher la prolongation dans la dernière minute mais il a manqué d’adresse, comme tout au long de la soirée (6 sur 20 dont 2 sur 12 à trois-points). Les Sixers sont maintenant troisièmes à l’Est avec une victoire et une défaite de moins que leurs adversaires, cinquièmes.

Le joueur : Luka Doncic encore une fois exceptionnel

Luka Doncic a inscrit plus de 40 points pour la troisième fois en quatre matches. Il s’est même rapproché de son record personnel – 51 pions – établis il y a une semaine contre les Clippers. Cette fois-ci, il s’est arrêté à 49 unités. Avec 15 rebonds et 8 passes. Une performance évidemment suffisante pour mener les Mavericks à la victoire contre les Pelicans (125-118). "Ce qu’il fait en ce moment est incroyable. C’est sympa à regarder", confie son coéquipier Maxi Kleber. "Luka a donné le ton d’entrée. On pourrait passer la journée à parler de ses qualités", témoigne aussi son coach, Jason Kidd.

Doncic compile 41,5 points sur les quatre dernières rencontres. Pour trois victoires des Mavericks. Il a effectivement mis on équipe sur les bons rails avec 19 points inscrits dans le premier quart-temps, quand Dallas a pris 19 points d’avance (45-27). Puis il en a remis une couche dans le troisième. Un prodige en mission.

La performance : Le Heat vient à bout des Hornets après deux prolongations

Quelle bataille. Presque une heure de lutte entre Miami et Charlotte jeudi soir. Avec finalement une victoire du Heat au bout d’une deuxième prolongation (111-107). La franchise floridienne a pu compter sur Kyle Lowry pour faire la différence, avec 12 de ses 25 points dans les dix minutes de jeu supplémentaires. Le Heat s’est bien repris après avoir compté 14 points de retard au début du quatrième quart-temps. Les trois-points de Duncan Robinson (21 points, 6 tirs primés) ont permis à Miami d’arracher une première prolongation.

Jimmy Butler a eu l’occasion de donner la victoire aux siens par deux fois. Dans le temps réglementaire puis en prolongation. Sans succès. L’arrière All-Star a manqué de réussite sur la rencontre (5 sur 24) mais il s’est montré décisif pour creuser l’écart dans les ultimes minutes d’un match interminable. Miles Bridges a inscrit 29 points pour les Hornets, qui restent sur 8 défaites au cours des 9 derniers matches. Le Heat est sur la dynamique inverse, avec 6 victoires en 7 sorties et une première place à l’Est.

Les résultats de la nuit en NBA

Hornets - Heat : 107-111

Nets - Wizards : 103-117

Pelicans - Mavericks : 118-125

Bucks - Sixers : 120-123

Rockets - Clippers : 142-111

