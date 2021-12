Le match : Joel Embiid (43 points) maltraite les Hornets

Attention, Joel Embiid retrouve son état de forme. Et ça fait mal pour les défenses adverses. Celle des Hornets peut témoigner après avoir subi les foudres du pivot des Sixers, auteur de 43 points, 15 rebonds et 7 passes pour mener son équipe à la victoire lundi soir (127-124). Et pourtant, malgré le carton de leur superstar, les joueurs de Doc Rivers ont été mis à mal par une équipe privée de quatre joueurs dont LaMelo Ball et Terry Rozier. Il fallait donc un Embiid des grands soirs.

Il n’a quasiment rien raté (15 sur 20) si ce n’est le panier pour la gagne dans les dernières secondes du quatrième quart-temps. Mais c’est tout de même lui qui a arraché l’égalisation quelques instants plus tôt. Il s’est aussi rattrapé en prolongation en inscrivant 6 des 8 points de Philadelphie tout en offrant une passe décisive.

Les Sixers ont constamment cherché à lui passer la balle puisque les Hornets jouaient sans vrai intérieur capable de protéger le cercle. Une opposition de style. Mais Kelly Oubre (35 points) et ses coéquipiers se sont battus jusqu'au bout. Leur raquette dans cette configuration "small ball" avait tout de même des airs de festin à volonté pour le Camerounais, auteur de son meilleur match de la saison.

Le signe d’une montée en puissance après avoir été mis sur la touche par le COVID-19. Un épisode douloureux pour le joueur, qui a confié qu'il a cru "qu'il allait y passer" par moment. Il peut maintenant repartir de l’avant. Son équipe aussi.

Le duo : Stephen Curry et Andrew Wiggins font sauter les compteurs pour les Warriors

Grosse prestation du tandem de Golden State la nuit dernière. Stephen Curry et Andrew Wiggins ont compilé 59 points et 15 paniers primés à eux deux. 7 pour le meneur, toujours aussi insolent d'adresse et auteur d'un panier incroyable à la sirène du premier quart-temps. De quoi donner le ton de la rencontre contre le Magic, remportée sans trop de difficultés par les Warriors (126-95).

Curry a fait le show avec ses 31 points mais Wiggins a lui battu l'un de ses records personnels en claquant 8 tirs à trois-points. Il a terminé avec 28 points. Une belle performance, à l'image de sa saison jusqu'à présent. Les Californiens affichent désormais un bilan de 20 victoires en 24 matches. Le même que celui des Suns, avec qui ils partagent la tête de la NBA.

Le joueur : Zach LaVine et les Bulls plus forts que le triple-double de Nikola Jokic

Deux coups durs pour Chicago : la blessure d’Alex Caruso et surtout la mise en quarantaine de DeMar DeRozan. Deux joueurs majeurs absents pour un choc contre Denver et… une victoire quand même (109-97) ! Malgré les forfaits, les Bulls ont dominé leur sujet en s’appuyant sur les 32 points de Zach LaVine ainsi que sur les deux double-doubles – 20 points et 10 rebonds à chaque fois – de Lonzo Ball et de Nikola Vucevic.

Un trio qui a fait front pour résister aux 17 points, 12 rebonds et 15 passes de Nikola Jokic. Une très belle victoire pour la franchise de l’Illinois, toujours deuxième à l’Est.

La stat : 27

Comme le nombre de points marqués par Giannis Antetokounmpo, qui a fêté ses… 27 ans lundi. Il a célébré sur le terrain avec une victoire des Bucks contre les Cavaliers (112-104). 27 points donc, avec un joli 3 sur 3 derrière la ligne à trois-points. L’occasion de rappeler que le Grec, qui vient d’atteindre l’âge de Michael Jordan au moment de son premier titre, compte donc une bague, deux MVP et un trophée de meilleur défenseur alors qu’il arrive tout juste à son apogée.

Les Français : Timothé Luwawu-Cabarrot s’éclate !

On l’a senti venir. Déjà bien en vue lors de sa dernière sortie avant-hier, Timothé Luwawu-Cabarrot a surfé sur sa prestation encourageante pour inscrire 23 points (7 paniers à trois-points) lors d’une victoire des Hawks contre les Timberwolves. En passant encore 38 minutes sur le parquet. L’ailier tricolore est en train de se faire une place dans la rotation de Nate McMillan à Atlanta. Ça fait plaisir.

9 points et 5 passes pour Killian Hayes, qui a manqué d’un peu de réussite aux tirs (3 sur 9) lors du revers des Pistons contre le Thunder.

Les résultats de la nuit en NBA

Hornets - Sixers : 124-127

Pistons - Thunder : 103-114

Pacers - Wizards : 116-110

Heat - Grizzlies : 90-105

Bulls - Nuggets : 109-97

Bucks - Cavaliers : 112-104

Suns - Spurs : 108-104

Trail Blazers - Clippers : 90-102

