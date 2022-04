Le joueur : Joel Embiid encore en mode MVP

Dernière ligne droite de la saison régulière et dernières occasions de convaincre pour les candidats au MVP. Joel Embiid ne laisse passer aucune opportunité. Le pivot camerounais a encore une fois été très prolifique la nuit dernière. 44 points, 17 rebonds et 5 blocks – des statistiques dignes d’un jeu vidéo – pour mener les Sixers à une courte victoire contre les Cavaliers (112-108). Il a encore une fois dominé ses adversaires, malgré une cheville douloureuse. "Je ne vois pas ce que je peux faire de plus. Si je ne suis pas élu MVP, je vais penser que l’on me déteste et que les standards sont différents pour les joueurs de Philadelphie", prévient déjà l’intéressé, plus que jamais en campagne auprès des médias.

En tout cas, il a joué comme un MVP dimanche soir. Et les Cavaliers en ont fait les frais. Mais ils ont aussi pointé du doigt l’arbitrage, notant notamment les 20 lancers-francs tirés par l’intérieur All-Star (quasiment autant que l’ensemble du cinq majeur de Cleveland).

Le match : Un Luka Doncic de gala fait plier les Bucks

Duel de superstars européennes sur le parquet de Milwaukee la nuit dernière. Luka Doncic s’y déplaçait pour affronter Giannis Antetokounmpo. Une rencontre qui lui tient visiblement à cœur. "Vous êtes toujours plus motivé quand vous jouez contre Giannis. C’est un champion et un double MVP", confie le Slovène, qui ne s’est pas laissé impressionner pour autant. Au contraire. Doncic a joué comme s’il était le seul patron sur le terrain. Ses 32 points, 8 rebonds et 15 passes décisives ont même guidé les Mavericks vers la victoire contre les Bucks (118-112). Antetokounmpo et ses coéquipiers n’ont pas su trouver de solution pour l’arrêter. Le maestro s’est constamment adapté.

Il a notamment redonné l’avantage aux siens sur un panier primé à 9 minutes du buzzer (93-91). Il a ajouté deux lancers dans la foulée avant de servir Dorian Finney-Smith pour un nouveau tir primé. Un 8-0 qui a mis Dallas sur le chemin du succès. La franchise texane est encore à la lutte pour le podium à l’Ouest, même si elle possède une victoire de moins que Golden State.

La performance : Nikola Jokic enfonce un peu plus les Lakers

Anthony Davis assurait samedi que ses Lakers étaient persuadés de pouvoir finir la saison en gagnant cinq matches de suite. Un jour après, il peut déjà revoir sa prédiction. Parce que les Angelenos sont entre temps tombés sur un os nommé Nikola Jokic. Le MVP serbe a été encore une fois impérial pour porter ses Nuggets jusqu’à la victoire. Un succès 129 à 118 contre Los Angeles avec 38 points, 18 rebonds et 6 passes au compteur. Davis a terminé avec 28 points et Russell Westbrook en a ajouté 27. Plutôt que de lancer la série espérée par AD, les Lakers perdent encore du terrain sur la dixième place de la Conférence Ouest. Jokic et les siens, à l’inverse, remontent au cinquième rang.

Lowry revient à Toronto, Miami gagne

Après deux ans de COVID-19, un déménagement temporaire à Tampa Bay et un transfert à Miami, Kyle Lowry a finalement fait son retour à Toronto dimanche soir. Il y a été accueilli en héros. En champion. Un moment chargé en émotions, avec notamment plusieurs hommages au joueur le plus emblématique de l’Histoire des Raptors. Mais malgré cette atmosphère spéciale, le meneur du Heat s’est chargé de faire le boulot. Ses 16 points et 10 passes ont été au cœur du succès des Floridiens (114-109). La quatrième victoire de suite pour le Heat, plus que jamais premier à l’Est.

L’image : Alperen Sengun, magicien de profession

Le rookie turc régale chaque soir avec ses passes.

Les Français : Nouveau record pour Olivier Sarr !

Olivier Sarr se souviendra de ce match contre Phoenix. Non seulement le Thunder a fait tomber la meilleure équipe de la ligue (117-96) mais en plus le pivot français a été le principal contributeur de ce joli succès. Il a inscrit 24 points, son nouveau record personnel, tout en prenant 6 rebonds. Son adresse lointaine – 5 sur 6 derrière l’arc et 9 sur 12 au total – a fait la différence en sortie de banc. Ses compatriotes et coéquipiers Théo Maledon et Jaylen Hoard ont marqué respectivement 9 et 4 points.

Killian Hayes termine fort sa deuxième saison en NBA. Le jeune meneur, en pleine forme en ce moment, a compilé 10 points et 7 passes en seulement 22 minutes lors de la victoire des Pistons contre les Pacers (121-117). Nicolas Batum a fini avec 6 points à l’occasion d’un succès des Clippers sur les Pelicans (119-100). Petit match d’Evan Fournier, limité à 2 points en 15 minutes avec New York.

Les résultats de la nuit en NBA

Celtics - Wizards : 144-102

Bucks - Mavericks : 112-118

Lakers - Nuggets : 118-129

Pacers - Pistons : 117-121

Cavaliers - Sixers : 108-112

Magic - Knicks : 88-118

Raptors - Heat : 109-114

Rockets - Timberwolves : 132-139

Thunder - Suns : 96-117

Spurs - Trail Blazers : 113-92

Kings - Warriors : 90-109

Clippers - Pelicans : 119-100

