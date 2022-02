"La façon dont je joue parle d'elle-même". Joel Embiid est sûr de lui et s'estime est le principal candidat au trophée de MVP de la saison régulière. Le pivot des Sixers de Philadelphie est l'actuel meilleur marqueur de la NBA. "J'ai vraiment dû élever mon niveau de jeu, que ce soit offensivement ou défensivement. Chaque soir, c'est ce que j'ai fait et je ne pense pas m'arrêter là. J'ai en plus des coéquipiers formidables qui donnent tout ce qu'ils ont, et cela m'aide beaucoup", a déclaré le Camerounais de 27 ans, en marge du All-Star Game qui se déroulera dimanche à Cleveland.

"Mais on en revient toujours à la victoire. Je sais que pour que nous puissions gagner, je me dois d'être dominant. Tant que nous gagnerons, cela voudra dire que je serai à ce niveau et donc j'aurai une chance de remporter ce titre de MVP", a-t-il développé.

Jokic et Antetokounmpo toujours candidats

Embiid, qui est évidemment pour beaucoup dans la 3e place occupée par les 76ers de Philadelphie dans la conférence Est, compte pour principaux concurrents deux autres intérieurs, le tenant du titre Nikola Jokic (Denver) et celui qui fut deux fois lauréat juste avant en 2019 et 2020, Giannis Antetokounmpo (Milwaukee).

"Tant que c'est un costaud, je serai heureux", a déclaré en souriant le "Joker" serbe. Interrogé sur la place qu'il occupera à la fin de sa carrière dans le panthéon de la NBA, Antetokounmpo, qui a lui décroché un premier titre de champion avec les Bucks l'an passé, a confié ne pas savoir "où cela va me mener".

"Comment puis-je maximiser mon potentiel ? Comment puis-je, à la fin de ma carrière, regarder en arrière et me dire que j'ai tout donné ? J'espère être l'un des meilleurs joueurs de tous les temps, mais si ce n'était pas le cas, cela n'a pas d'importance pour moi car je sais que j'aurai tout donné", a-t-il dit.

