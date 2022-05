Sixers – Heat : 99-79

Miami mène la série 2-1

Ad

Avec Joel Embiid, ce n’est plus la même histoire. Revenu à la hâte de sa fracture du plancher orbital, et à la surprise quasi générale puisqu’il devait encore manquer le Game 3, le pivot All-Star a contribué à la première victoire des Sixers contre le Heat (99-79) en postant 18 points et 11 rebonds. Même s’il n’a pas évolué à son meilleur niveau, sa simple présence a redonné de l’espoir, de la motivation et de l’énergie à ses coéquipiers, bien plus inspirés que lors des deux rencontres précédentes.

NBA L'annonce des Nets : Simmons va être opéré du dos HIER À 09:40

Après avoir raté 9 de ses 10 tentatives derrière la ligne à trois-points dans le Game 2, Danny Green en a converti 7 sur 9 pour terminer meilleur marqueur de son équipe avec 21 points. Même total pour son coéquipier Tyrese Maxey. Philadelphie a notamment creusé le trou dans le dernier quart-temps, remporté 31 à 14. Même s’il a manqué d’adresse en attaque (5 sur 12), Embiid – qui a joué avec un masque de protection – a eu un impact non négligeable en défense.

Miami est resté sous les 20 points sur trois quart-temps différents. "Même quand il n’est pas lui-même, il nous aide beaucoup", remarque Green. Exemple avec Bam Adebayo, qui s’est baladé en réussissant 16 de ses 21 tirs depuis le début de la série, a été limité à 2 petits paniers en 9 tentatives. Il a fini avec 9 points, 3 rebonds et un différentiel de -22 sur l’ensemble de la partie. "J’étais très en colère de voir un intérieur dominer mon équipe", confiait la superstar des Sixers à propos de la performance du pivot américain sur les deux premiers matches. Son retour peut changement la physionomie de la série et même les joueurs du Heat le savent. "Si vous ajoutez Jo à une équipe, ce n’est plus du tout la même chose. Et ça a toujours été comme ça", conçoit Jimmy Butler. La franchise de Pennsylvanie est toujours menée 1-2 mais elle aura l’occasion d’égaliser lors du Game 4 devant son public dimanche soir.

Mavericks – Suns : 103-94

Phoenix mène la série 2-1

Jason Kidd voulait que les autres joueurs des Mavericks en fassent plus pour épauler Luka Doncic, prodige auteur de 45 et 35 points lors des deux premiers matches de la série contre les Suns. Deux performances qui n’ont pas eu un grand impact puisque Phoenix l’a emporté à chaque fois. Le Slovène s’est contenté de 26 unités vendredi soir (avec 13 rebonds et 9 passes en prime). Et c’était sans doute là le signe que son équipe se portait mieux. En effet, il n’a même pas terminé meilleur marqueur de Dallas. Mais la franchise texane l’a emporté 103 à 94, réduisant donc l’écart à 2-1 en faveur de celle de l’Arizona dans cette demi-finale de la Conférence Ouest.

Jalen Brunson a bien reçu le message de son coach. Déjà excellent au premier tour, notamment en l’absence de Doncic, le petit arrière de poche a inscrit 28 points. Mais la différence s’est surtout faite en défense. Les Mavericks ont étouffé les Suns. Surtout Chris Paul. Le meneur All-Star n’avait quasiment pas perdu de ballons depuis le début des playoffs. Il en a concédé 7 d’un coup rien que vendredi. Pour 4 passes décisives et 12 points. Harcelé, CP3 n’a pas su mettre la machine en route et son équipe, jusqu’à alors très prolifique et encore plus efficace, a été limitée à 93 points. Devin Booker a marqué 18 points mais avec 5 balles perdues.

Dallas a pris le contrôle de la partie en passant un 20-3 au cours du premier quart-temps pour mener de 9 points (29-20) après 12 minutes. Doncic et les siens ont ensuite géré tout du long pour arriver avec 15 longueurs d’avance (82-67) à l’entame des 12 dernières minutes. Phoenix a réduit l’écart mais sans réussir à revenir. Les Suns mènent encore 2-1 dans la série avant le Game 4.

NBA Une démonstration pour les Suns, une balade pour le Heat 05/05/2022 À 05:22