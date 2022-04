Le répit aura été de courte durée pour les Sixers. Mis sous pression par les Raptors après un excellent début de série, au premier tour des playoffs NBA, ils ont réussi à s’éviter un "game seven" sous haute tension, en gagnant jeudi au Canada. Largement, qui plus est (97-132). Mais ce succès n’a pas été sans frais. Joel Embiid, le pivot de Philadelphie, a été blessé au visage, lors d’un choc avec son compatriote camerounais Pascal Siakam.

Vendredi, Shams Charania, l’insider de The Athletic, a révélé la gravité de la blessure du franchise player des 76ers : "Joel Embiid (…) a subi une fracture orbitaire (orbite droit) et une lègére commotion cérébrale". Voici Embiid placé sur la liste des absents, sans date de retour programmée, et ce alors que la demi-finale de la Conférence Est entre les Sixers et le Miami Heat débute lundi.

D'abord le pouce, maintenant le visage

Pour Embiid, cet ennui n'est pas le premier. Ni dans sa carrière, ni même dans cette campagne de playoffs. Le candidat MVP déplore ainsi depuis quelques matches une déchirure ligamentaire au pouce droit, qu'il n'envisage de régler que par une intervention chirurgicale à l'issue de la saison, d'après ESPN, cité par l'AFP.

Risque-t-il de manquer toute la série face à Jimmy Butler et compagnie ? D'après Ramona Shelburne (ESPN), "la porte n'est pas fermée" pour un retour d'Embiid dès la semaine prochaine, mais sa commotion cérébrale implique une absence de cinq jours minimum. Voir "Jojo" débarquer au soutien de James Harden et autres, masqué, en cours de série, n'est donc pas inenvisageable.

Joel Embiid et James Harden en discussion, le 27 février 2022 Crédit: Getty Images

