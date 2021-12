Le match : LaVine porte les Bulls

A Chicago, les Bulls ont été portés par le retour de Zach LaVine, tout juste sorti des protocoles Covid, l'emportant 113-105 sur les Indiana Pacers. LaVine a marqué 32 points et DeMar DeRozan en a ajouté 24 pour amener Chicago à sa troisième victoire de rang. LaVine, qui n'avait plus joué depuis le 11 décembre, a admis qu'il avait été frustré d'être écarté en raison du Covid.

"Mais c'est le monde dans lequel nous vivons en ce moment", a-t-il tempéré. "Tout le monde dans la ligue et dans le monde y fait face en ce moment, donc je ne vais pas m'apitoyer sur mon sort". Le match a également été très serré à Washington, où Joel Embiid (Philadelphie) a marqué 36 points et capté 13 rebonds lors de la victoire 117-96 des 76ers sur les Wizards, qui étaient privés de leur meilleur marqueur Bradley Beal en raison de Covid..

La claque : +45 pour les Cavs !

Deux gros cartons ont été établis cette nuit, mais c’est bien celui de Cleveland qui fait le plus parler. Les coéquipiers de Kevin Love, auteur de 22 points, ont laminé des Raptors décimés (144-99). Privés de six joueurs, les Canadiens ont concédé jusqu’à 47 points dans le dernier quart-temps.

Le trio Love - Lauri Markkanen - Darius Garland s’est régalé (64 unités à eux trois) et avec seulement huit joueurs sur la feuille de match dont quatre jokers médicaux, Toronto n’a pu exister et a bien failli connaître son pire revers dans la Ligue (-46 en 1996 contre New York). Les hommes de Nick Nurse sont 10e de la conférence Est, les Cavs, eux, 5e.

La perf’ : Jokic fait plier les Clippers

C’était le choc de la nuit. Denver est allé battre les Clippers sur leur parquet du Staples Center (103-100). Et ce succès à Los Angeles porte le sceau de Nikola Jokic. Le MVP de la dernière saison a inscrit 26 points et pris 22 rebonds.

Relayé par Will Barton (17 pts), Austin Rivers et Monte Morris (12 pts chacun), le Serbe a mené son équipe vers la victoire, malgré la remontée des Clippers, qui ont pris la tête des commandes à l’entame du dernier quart-temps (+9) et auraient même pu décrocher la prolongation au buzzer. Avec cette victoire étriquée, les Nuggets se placent à une victoire de leurs adversaires du soir.

Les résultats de la nuit :

Chicago 113 - 105 Indiana

Cleveland 144 - 99 Toronto

Washington 96 - 117 Philadelphie

LA Clippers 100 - 103 Denver

Oklahoma City 117 - 112 La Nouvelle-Orleans

San Antonio 144 - 109 Detroit

Miami 93 - 83 Orlando

Sacramento 102 - 127 Memphis

