Le joueur : Towns fait sauter les compteurs

LeBron James a mis 56 et 50 points. Kevin Durant 53. Jayson Tatum 54. Ou encore 50 pour Kyrie Irving. Tout ça au cours des deux dernières semaines. Une effusion de scoring aux quatre coins du championnat. Mais personne n’avait encore atteint la barre des 60 pions, du moins avant que Karl-Anthony Towns ne s’y colle lundi soir. L’intérieur des Timberwolves a réalisé la meilleure performance de la saison – la plus prolifique de sa carrière, aussi – en compilant 60 points et 17 rebonds lors de la victoire contre les Spurs (149-139). Jamais un joueur de Minnesota n’avait autant marqué lors d’une rencontre NBA.

"Karl a été fantastique. Il joue toujours dur. C’est un super joueur. Alors oui, ce n’est pas nouveau. Mais il a été particulièrement spécial ce soir", confiait Gregg Popovich, aux premières loges pour assister au carton du joueur qui a martyrisé son équipe toute la soirée. Towns a profité du rythme très soutenu de la rencontre, avec beaucoup de points marqués (75-73… à la mi-temps !), pour se mettre dans le rythme.

Et une fois son poignet bien chaud, personne ne pouvait alors l’arrêter. Il a terminé avec 19 paniers marqués en 31 tentatives, dont un excellent 7 sur 11 derrière l’arc, tout en étant presque parfait sur la ligne des lancers-francs (15 sur 16). Il a aussi claqué 32 points dans le troisième quart-temps pour permettre à son équipe de prendre le large et de compter 15 points d’avance à l’entame des 12 dernières minutes. Une prestation exceptionnelle qui couronne la belle saison des Wolves, en position pour retrouver les playoffs pour la première fois depuis cinq ans.

La performance : Stephen Curry allume les Wizards

Le carton de Stephen Curry aurait beaucoup fait parler si Karl-Anthony Towns n’avait pas fait encore mieux avec ses 60 points. Mais le meneur des Warriors a lui aussi été étincelant la nuit dernière. En marquant 47 points sur la truffe des Wizards, avec la victoire en prime pour son équipe (126-112). Une belle manière de fêter son anniversaire. Curry a pas mal tenté (25 tirs) mais il a aussi inscrit 16 paniers dont 7 derrière la ligne à trois-points pour faire exploser la défense adverse. Le match a été marqué par le retour de Draymond Green, absent depuis une vingtaine de rencontres. Il a joué 20 minutes après avoir débuté sur le banc pour finir avec 6 points, 7 rebonds et 6 passes.

Le duel : Jokic remporte son duel avec Embiid

Quand Nikola Jokic affronte Joel Embiid, ce sont les deux meilleurs pivots de la ligue qui se rencontrent. Mais cette saison, tout comme l’an dernier, ce sont surtout les deux favoris pour le MVP qui se font face. Un duel direct sur le terrain avec des enjeux qui dépassent éventuellement le cadre de la partie. Et c’est l’intérieur serbe, MVP en titre justement, qui a pris l’avantage sur son homologue camerounais en portant les Nuggets vers la victoire contre les Sixers (114-110).

Il est aussi passé proche du triple-double en finissant avec 22 points, 13 rebonds et 8 passes décisives en plus de ses 2 contres et 2 interceptions. Embiid n’a pas démérité non plus en inscrivant 34 points, avec 9 rebonds. Mais au final, c’est surtout Bones Hyland, le rookie des Nuggets, qui a fait la différence. Le jeune homme a marqué 4 paniers à trois-points dans le quatrième quart-temps pour permettre à Denver de repasser devant et de l’emporter. De quoi éclipser le duel entre les deux mastodontes de la ligue.

Le match : Les Bucks de Giannis renversent le Jazz

Milwaukee se déplaçait dans l’Utah lundi, pour un choc entre deux candidats potentiels aux finales NBA. Si le Jazz menait à l’entame du quatrième quart-temps, ce sont bien les Bucks qui l’ont emporté en prenant le dessus dans le money time. Giannis Antetokounmpo a compilé 30 points et 14 rebonds tandis que Jrue Holiday a inscrit 29 points. Brook Lopez, qui a manqué les 67 matches précédents, a rejoué pour la première fois depuis le coup d’envoi de la saison.

La performance (bis) : Young enchaîne

Un jour après avoir planté 47 points, Trae Young s’est arrêté à 46 unités. Autant de points nécessaires pour mener les Hawks à la victoire contre les Trail Blazers la nuit dernière (122-113). Tout en distribuant aussi 12 passes décisives. Comme souvent, le meneur All-Star a fait la différence pour les siens. Ses 21 points – dont 8 de suite et 17 des 19 premiers de son équipe – dans le troisième quart-temps ont out changé. Atlanta courait après le score (58-67 à la pause) avant de repasser devant au retour des vestiaires (89-84). Les joueurs de Nate McMillan ont ensuite géré l’écart dans les dernières minutes de jeu. Young monte en puissance sur cette fin de saison et ça promet encore quelques beaux cartons.

Les Français : Double-double mais une défaite pour Gobert

Malgré 18 points et 14 rebonds, Rudy Gobert a vu Utah s’incliner contre Milwaukee lundi soir. Il a notamment inscrit un panier important à 22 secondes du buzzer, ramenant ainsi les siens à 2 longueurs. Mais ça n’a pas suffi. Maladroit (2 sur 8), Nicolas Batum n’a pas pu empêcher la défaite des Clippers contre les Cavaliers. Il a marqué 6 points mais tout en ajoutant aussi 4 rebonds, 6 passes, 2 interceptions et 1 contre. Il lui manquait juste un peu de réussite sur ce match. Théo Maledon et Olivier Sarr ont tous les deux débuté pour le Thunder lors de la défaite contre les Hornets. Le premier a terminé avec 6 points, 7 rebonds et 4 passes tandis que le second ajoutait 7 points et 7 rebonds.

Les résultats de la nuit en NBA

Cavaliers - Clippers : 120-111

Hawks - Trail Blazers : 122-113

Sixers - Nuggets : 110-114

Thunder - Hornets : 116-134

Spurs - Timberwolves : 139-149

Warriors - Wizards : 126-112

Kings - Bulls : 112-103

Jazz - Bucks : 111-117

Lakers - Raptors : 103-114

