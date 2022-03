Le match : Nouvelle défaite des Lakers

Les Lakers n’y arrivent vraiment plus. Mais au moins, ils ont essayé. Humiliés par les Pelicans lors de leur dernière sortie, en ne montrant aucune envie et aucune combativité, LeBron James et ses camarades ont connu quelques fulgurances lors du duel contre les Mavericks mardi soir. Mais ça n’a évidemment pas suffi. Leurs trous d’air les a condamnés à subir le retour de leurs adversaires en fin de partie. Dallas l’a finalement emporté contre Los Angeles (109-104) sous l’impulsion de Luka Doncic (25 points, 8 rebonds, 5 passes).

Ad

NBA Pas d'angle, pas d'équilibre : L'incroyable shoot de Morant au buzzer IL Y A 21 HEURES

Les joueurs californiens ont pourtant remonté un déficit de 21 points en début de partie en dominant le troisième quart-temps. Mais ils n’ont pas su conclure une fois repassés devant. Doncic et ses partenaires ont passé un 11-0 dans les dernières minutes – avec 7 tirs de suite réussis – pour reprendre le contrôle de la partie. Eux n’ont pas craqué ensuite. James a terminé avec 26 points et 12 rebonds mais il a perdu un ballon important lors d’une possession cruciale. Le King a quitté le terrain dès que le buzzer a retenti, visiblement frustré. Ses Lakers restent sur 3 défaites de suite et leur qualification pour les playoffs semble de plus en plus compromise. Ils occupent pour l’instant la neuvième place mais ils perdent du terrain sur les deux équipes classées devant.

Le joueur : Karl-Anthony Towns envoie les Warriors au tapis

Les Warriors vivent des moments délicats et Karl-Anthony s’est fait un malin plaisir d’achever la bête blessée. Le chef de meute des Timberwolves a planté 39 points pour mener son équipe à une belle victoire contre la deuxième meilleure équipe de la Conférence Ouest (129-114). Sa domination a fait la différence en l’absence d’Anthony Edwards. Le pivot All-Star a su endosser encore plus de responsabilités offensives pour finir avec 14 sur 22 aux tirs, prenant au passage le dessus sur Stephen Curry (34 points mais à 10 sur 24). Golden State est toujours privé de Klay Thompson (malade), Draymond et Nemanja Bjelica. Les Californiens ont concédé une deuxième défaite de suite et ils restent sur six revers en dix rencontres.

L’équipe : Jayson Tatum et les Celtics sont en grande forme

Ime Udoka a trouvé la bonne formule à Boston. Le coach des Celtics, débarqué sur le banc pendant l’intersaison, a connu des premières semaines délicates. Mais ses joueurs carburent depuis le début de la nouvelle année. Enfin réguliers, ils ont décroché une nouvelle victoire en venant à bout des Hawks (107-98) avec 33 points de l’inévitable Jayson Tatum. La franchise du Massachusetts a gagné 10 de ses 12 derniers matches et elle se rapproche petit à petit du podium de la Conférence Est, même si elle reste sixième pour l’instant. Seul ombre au tableau, la blessure de Jaylen Brown dès les premières minutes de la partie la nuit dernière. L’arrière All-Star s’est fait mal à la cheville et les Celtics attendent désormais qu’il passe des examens complémentaires pour déterminer la gravité de la blessure (et l’indisponibilité du joueur).

La série : 4 à la suite pour les Clippers

Les Clippers n’ont pas tremblé contre les Rockets, l’une des plus mauvaises équipes de la ligue. Nouvelle victoire des Angelenos, 113 à 100, avec notamment 22 points et 12 rebonds du pivot Ivica Zubac. C’est la quatrième victoire de suite de la franchise californienne, huitième à l’Ouest avec une avance confortable sur les Lakers, rivaux et premiers poursuivants.

Les Français : Killian Hayes productif

Killian Hayes a fait une entrée en jeu plutôt intéressante malgré la courte défaite des Pistons contre les Wizards (113-116). Le jeune meneur tricolore a compilé 7 points, 7 rebonds, 5 passes et 3 interceptions en 27 minutes. Nicolas Batum a été plus discret sous la tunique des Clippers. Le vétéran a joué 22 minutes, le temps de marquer 4 points et de capter 4 rebonds.

Les résultats de la nuit en NBA

Wizards - Pistons : 116-113

Celtics - Hawks : 107-98

Raptors - Nets : 109-108

Rockets - Clippers : 100-113

Timberwolves - Warriors : 129-114

NBA Morant a livré un nouveau récital, Miami a montré les muscles IL Y A UN JOUR