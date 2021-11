Kevin Durant est-il déjà assuré d'être MVP 2022 ? La question est un brin provocatrice et à l'évidence il est trop tôt pour y répondre d'autant que de l'autre côté des Etats-Unis, un certain Stephen Curry brille de mille feux. Si nous nous la permettons c'est que le numéro 33 des Nets coche beaucoup de cases. La première, c'est surtout le lien entre son histoire personnelle, cette blessure au tendon d'Achille de juin 2019, et son niveau actuel, stratosphérique. C'est bien simple : jamais un joueur NBA n'était revenu aussi fort d'une telle blessure. Dans le cas de "KD", on peut même se demander s'il n'est pas plus fort qu'avant.

Son dernier match face au Magic ne répondra pas à la question tout seul mais il livre un aperçu assez incroyable de ce qu'est Kevin Durant cette saison : 30 points, 5 rebonds, 2 passes. Jusque-là, rien d'extraordinaire pour Durant mais le tout a été réalisé à 11/12 aux tirs ! Jamais dans sa carrière, il n'avait marqué plus de 30 points à un tel pourcentage. Durant c'est l'histoire de "l'autre meilleur joueur du monde". Arrivé en 2007 dans la ligue, quatre ans après LeBron James, déjà une référence à l'époque et meilleur joueur du monde dès le début des années 2010 (quatre fois MVP entre 2009 et 2013), il a petit à petit gravi les échelons jusqu'à lui-même devenir une référence, dans un domaine un peu différent.

Mieux que Stephen Curry cette saison

Avec 29,5, Durant possède la meilleure moyenne de points de la NBA cette saison. Il est ainsi revenu cinq ans en arrière, au temps où il menait l'attaque du Thunder. Etait-ce à OKC que Kevin Durant était la meilleure version de lui-même ? C'est là-bas qu'il a obtenu en 2014 son seul titre de MVP à l'issue d'une saison fabuleuse achevée à 32 points, 7 rebonds et 5 passes de moyenne, le tout à 50% aux tirs. Ce dernier chiffre, pour un joueur qui prenait six tirs à trois points par match, était déjà extraordinaire. Durant ses années Warriors (2016-2019), où son efficacité impressionnait déjà, le natif de Washington est monté à 53,7%, un chiffre expliqué en partie par une équipe au jeu collectif huilé, aux armes nombreuses en attaque (Curry, Thompson…) et donc à des positions de tirs avantageuses. Comment qualifier alors ses 58,5% de réussite de cette saison ?

Ce chiffre le place au 11e rang en NBA. Devant lui ? Dix vrais intérieurs et surtout aucun qui a pris autant de tirs que lui (Jokic et Sabonis, 9e et 10e, en ont pris 70 de moins en 10 et 12 matches). Kevin Durant shoote énormément et excellemment bien. Pas étonnant donc de le voir trôner en haut du classement des meilleurs marqueurs, deux points devant Stephen Curry.

Plus d'un panier sur deux de Durant est un exploit individuel

Pour savoir si Kevin Durant est effectivement plus fort qu'avant, nous nous sommes intéressés à ce qui fait sa force, sa capacité à mettre des paniers. Et d'où venaient-ils précisément. En 2016/2017, six paniers sur dix (61,5%) inscrits par Durant étaient précédés d'une passe décisive, le plus souvent suite à un système qui le mettait en bonne position. Cette année, ce pourcentage descend à...44,8 ! Plus d'un panier sur deux qu'il marque est issu d'une action personnelle et donc, par définition, plus difficile. Dans ce qu'il fait de mieux, "KD" est donc bien plus fort qu'avant. S'il vous faut un dernier chiffre pour vous le prouver : 68% de ses tirs sont pris avec un défenseur à son contact. Durant met ses points tout seul, comme un grand.

Le voir scorer c'est penser que le faire est aisé. Grand pour son style de jeu et rapide pour sa taille, Durant a toujours été un casse-tête mais on imaginait que sa rupture du tendon d'Achille allait altérer une partie de ses immenses qualités naturelles. Il n'en est rien. Et même dans les autres colonnes plus classiques, Durant fait mieux que ses moyennes en carrière (8,5 rebonds contre 7,1 en carrière et 5 passes contre 4,2). On peut le dire un peu moins concerné en défense que dans ses années Warriors. Seul bémol dans un début de saison immense d'un joueur fabuleux et qui n'a pas fini de faire le spectacle. Même à 33 ans et même après l'une des pires blessures qu'un basketteur puisse connaître.

