Evan Turner est un visionnaire. Six ans en arrière, à l’aube des finales 2016 absolument épiques entre les Warriors et les Cavaliers, deux machines à scorer à trois-points, l’ancien joueur NBA prenait le contre-pied des statistiques analytiques pour étayer sa philosophie : "Le tir à mi-distance est le futur de la ligue. C’est là où les stars font leur beurre. Les trois-points ont étiré le jeu mais c’est dans la zone à mi-distance que Michael Jordan et tous les grands joueurs ont écrit leur légende."

Quelques jours plus tôt, Stephen Curry décrochait son deuxième trophée de MVP. Cette fois-ci remporté à l’unanimité, une première dans l’Histoire du basket US. La coqueluche de Golden State s’affirmait alors comme le visage d’un championnat de plus en plus porté sur l’adresse extérieure.

Les Rockets, eux, ont carrément proscrit le tir à mi-distance à leurs membres pour se concentrer uniquement sur les layups, les lancers-francs et donc le trois-points. Les trois armes les plus fiables au basket… au moins d’un point de vue mathématique. Parce qu’il est plus facile de marquer près du cercle, parce que les défenseurs ne peuvent pas contester sur la ligne réparatrice et parce que 3 est supérieur à 2, tout simplement.

La fin d’un art noble illustré principalement par MJ mais aussi par la large majorité des joueurs phares des années 80 et 90, ensuite transmis à Kobe Bryant, Tracy McGrady, etc. Ironie du sort, Turner, 33 ans, n’a plus été aperçu en NBA depuis deux ans. Plus personne ne lui donne sa chance. Et ça s’explique en partie en raison de son incapacité à se montrer adroit de loin (11 paniers primés inscrits en 57 tentatives sur ses deux dernières saisons) malgré son touché à mi-distance. Ses idées, en revanche, ne sont pas mortes.

Les nouveaux apôtres du tir à mi-distance

Aujourd’hui, les meilleurs joueurs NBA – aussi les plus malins – font du tir à mi-distance l’une de leurs plus grandes forces. Kevin Durant est létal dans cette zone. DeMar DeRozan en fait son gagne-pain depuis ses débuts chez les pros. Chris Paul y dissèque ses adversaires avec sa science du jeu chaque soir tandis que son coéquipier Devin Booker excelle aussi à cinq ou six mètres. C’est le contrecoup de l’évolution du trois-points : les défenses laissent de plus en plus d’espaces au milieu, là où les tirs sont considérés comme "mauvais."

Mais allez dire ça à un CP3 qui en convertit plus d’un sur deux ou à un DeRozan qui enchaîne les performances à plus de 30 points en jouant pick-and-roll sur pick-and-roll pour se créer un spot en tête de raquette. Le joueur des Bulls vient d'ailleurs d'enchaîner 7 matches de suite à 35 points ou plus avec au moins 50% de réussite aux tirs. Encore plus fort que Wilt Chamberlain. Un nouveau record NBA. Le tout en multipliant les longs deux-points.

En fait, l'habilité de ces joueurs-là à marquer régulièrement à mi-distance leur ouvre tout le reste de leur jeu. Parce qu’ils forcent leurs vis-à-vis à s’adapter. Les défenseurs ont pour consigne de ne pas donner trop d’opportunités derrière l’arc. Mais s’ils viennent resserrer le scoreur quand il passe la ligne, ils s’exposent à être pris de vitesse et à se faire déborder pour un double-pas près du panier. Le luxe, pour un KD ou un Booker, c’est de jouer là-dessus en alternant constamment les angles d’attaque.

Néanmoins, le trois-points reste l’arme absolue du basket moderne. Paul et Booker seraient sans doute moins efficaces à mi-distance si leurs coéquipiers ne représentaient pas une vraie menace à plus de 7 mètres. Il suffirait alors de faire un "mur" (pour reprendre le terme de Stan van Gundy) devant la peinture. Mais avec des snipers comme Mikal Bridges, Cam Johnson, Jae Crowder et compagnie, les deux All-Stars de Phoenix disposent d’encore plus d’espaces pour manœuvrer dans leurs zones préférentielles.

Perfomer à trois-points pour performer à mi-distance

Cela dit, ça fonctionne aussi réciproquement : c’est surtout parce qu’ils créent du danger permanent que leurs partenaires peuvent prendre des tirs ouverts. N’empêche qu’un joueur est plus en mesure de briller quand il est entouré de tireurs d’élite. DeRozan ne pourrait pas marquer autant sans l’adresse à trois-points de Zach LaVine ou Lonzo Ball. 7 des 10 équipes les plus adroites derrière l’arc occupent actuellement une place qualificative en playoffs. 2 des 3 autres jouent le play-in.

D’ailleurs, les plus performantes à trois-points le sont aussi souvent à mi-distance comme les Bulls (premiers et deuxièmes), les Suns (septièmes et troisièmes) ou encore les Bucks (cinquièmes et dixièmes). Les Warriors, à l’inverse, figurent parmi les plus mauvais à mi-distance et ils disposent du deuxième bilan en NBA (les Grizzlies constituent l’exception qui confirme la règle : ils sont maladroits partout mais occupent la troisième place à l’Ouest).

Milwaukee et Los Angeles ont tout de même été sacrés en 2021 et 2020 sans faire preuve d’une grande réussite à 7 mètres 23. Avec des Giannis Antetokounmpo, Khris Middleton ou Anthony Davis tous très efficaces à mi-distance. L’art noble serait donc de retour. Ou alors, il n’a peut-être jamais vraiment disparu. Il a simplement évolué. Il est moins répandu et maintenant réservé surtout aux meilleurs joueurs du championnat.

D’ailleurs, 6 des 12 joueurs les plus adroits de la ligue à mi-distance sont des All-Stars. Les autres sont des membres importants de leur équipe. LaMarcus Aldridge mène la danse avec 56% de réussite, juste devant Jrue Holiday. Durant est troisième. Trae Young, Darius Garland, Paul et DeRozan se suivent entre la sixième et la dixième place. Il n’est donc pas complètement impossible que l’une de ses superstars soit immortalisée à jamais pour un panier décisif à mi-distance en finales NBA, un peu comme Michael Jordan au moment de planter le tir de la gagne lors du Game 6 en 1998. Qui sait, Evan Turner finira peut-être même par revenir dans la ligue…

