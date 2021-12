Le match : LeBron James magique contre Orlando

LeBron James est en grande forme. Le King a atteint la barre des 30 points pour la sixième fois au cours de ses 8 dernières sorties en inscrivant 30 pions tout ronds lors de la victoire des Lakers contre le Magic dimanche (106-94). Cerise sur le gâteau, il a aussi pris 11 rebonds et délivré 10 passes décisives pour s’offrir un nouveau triple-double.

James a pris le dessus dans le troisième quart-temps, comme toute son équipe. Les joueurs de Los Angeles sont rentrés au vestiaire avec un retard de 3 points à la pause. Ils sont revenus plus forts que jamais dans le troisième quart-temps avec un 23-0 passé dans les premières minutes de la deuxième mi-temps. Dont 7 pour Talen Horton-Tucker, qui a terminé avec 19 points.

L’attaque d’Orlando est restée complètement amorphe. Avec un terrible 2 sur 23 aux tirs en 12 minutes, dont une petite dizaine passée sans marquer le moindre panier. Un 36-10 sur l’ensemble du quart-temps en faveur des Californiens. LeBron a marqué 14 de ses 30 points dans ce moment décisif. Et les Lakers se sont tranquillement dirigés vers la victoire. Ils sont maintenant sixièmes à l’Ouest avec 15 succès pour 13 défaites.

Le joueur : Kevin Durant (51 points) claque la meilleure performance de la saison

Ça peut presque ressembler à un match banal pour Kevin Durant. 16 paniers marqués, 5 derrière l’arc. Un seul petit lancer raté en quinze tentatives. Mais à l’arrivée, ça fait 51 points pour la superstar des Nets lors de la victoire contre les Pistons (116-104). Une unité de plus que Stephen Curry au mois de novembre, histoire de s’offrir le carton le plus productif de la saison jusqu’à présent.

"Je savais que j’allais probablement devoir assumer un peu plus de responsabilités au scoring [avec l’absence de James Harden]. Je perdais pas mal de ballons donc je me suis dit que j’avais plutôt intérêt à tirer." En réalité, il ne s’est même pas contenté de marquer. Il a ajouté 7 rebonds et 9 passes décisives à son compteur.

Durant a inscrit 10 points ou plus lors dans chaque quart-temps. Tout en faisant évidemment la différence dans le dernier, le plus important de la partie dimanche soir. Les Pistons ont ouvert les 12 dernières minutes avec 5 points d’avance (86-91). Mais ça n’a pas duré longtemps. Propulsé par 7 points de son ailier All-Star, les Nets ont passé un 11-0 pour reprendre le contrôle.

Malgré les fautes, il est resté sur le terrain pour continuer son festival. 13 points dans la dernière période. Et un écart qui s’est creusé petit à petit. Avec une nouvelle victoire pour Brooklyn au final. La franchise new-yorkaise reste en tête de la Conférence Est. Quant à Durant, il consolide sa première placement au classement des meilleurs marqueurs avec 29,4 points de moyenne depuis le coup d’envoi de la saison.

La performance : Giannis Antetokounmpo enfonce les Knicks

Même pas besoin de forcer pour battre New York. Les Bucks sont venus au Madison Square Garden sûrs de leur talent et ils sont repartis avec une large victoire sur les Knicks (112-97) sans jamais vraiment être inquiétés. Une promenade de santé collective avec 7 joueurs auteur de 10 points ou plus. Mais l’un d’entre eux s’est quand même efforcé de noircir la feuille de statistiques. L’inévitable Giannis Antetokounmpo.

Le double-MVP a manqué de réussite (7 sur 16) mais il s’est rattrapé en cumulant points, rebonds et passes. Avec son premier triple-double de la saison à la clé. 20 points, 10 rebonds et 11 passes décisives. Milwaukee a gagné 8 de ses 10 derniers matches et occupe désormais la deuxième place à l’Est, dix rangs devant son adversaire du soir, qui vient d’enchaîner 3 défaites de rang.

La fin de série : Les Wolves retrouvent le chemin de la victoire

Portland est un adversaire idéal pour n’importe quelle équipe qui cherche à relancer sa saison. Parce que les Blazers sont dans une plus mauvaise posture que la plupart des formations du championnat. Les Timberwolves en ont profité dimanche soir. Ils se sont imposés dans l’Oregon (116-111) malgré le retour sur les terrains de Damian Lillard.

Le meneur All-Star a fini avec 24 points, 11 rebonds et 6 passes décisives mais en se montrant plutôt maladroit (5 sur 17). Minnesota a fait la différence sur le tard par l’intermédiaire d’Anthony Edwards (23 points) et de Karl-Anthony Towns (24), mettant ainsi fin à une série de 5 défaites consécutives.

Les Français : Des tricolores en petite forme

Encore un match délicat pour Evan Fournier avec New York. Les Knicks ont perdu et il a manqué d’adresse : 2 sur 8 aux tirs dont 1 sur 7 derrière la ligne à trois-points. Seulement 6 points inscrits. 13 minutes mais pas de panier pour Théo Maledon avec Oklahoma City. Killian Hayes a compilé 6 points et 3 passes en 20 minutes pour Detroit.

L'image : LeBron James se prend pour Dikembe Mutombo

Not in my house !

Les résultats de la nuit en NBA

Knicks - Bucks : 97-112

Pistons - Nets : 104-116

Thunder - Mavericks : 84-103

Spurs - Pelicans : 112-97

Trail Blazers - Timberwolves : 116-111

Lakers - Magic : 106-94

