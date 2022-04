Kevin Durant et Brooklyn terminent en beauté

En quelques jours, les Nets sont remontés du dixième au septième rang de la Conférence Est. Une place validée avec la victoire contre les Pacers dimanche (134-126). Leur quatrième succès consécutif. Kevin Durant – 20 points, 10 rebonds et 16 passes décisives la nuit dernière – et ses partenaires engrangent donc du rythme et de la confiance avant de défier les Cavaliers lors de la première manche du play-in. Une victoire les qualifierait d’office pour les playoffs, où ils défieraient alors les Celtics, deuxièmes à l’Est. En cas de défaite contre Cleveland, la formation new-yorkaise disposerait d’une nouvelle chance en affrontant le vainqueur du duel entre Atlanta et Charlotte.

Kevin Love, 8 trois-points pour assurer la huitième place

Les Cavaliers pouvaient descendre au dixième rang de leur Conférence en cas de défaite contre les Bucks. Ils se sont finalement imposés (133-115) sous l’impulsion des 32 points et 10 rebonds de Kevin Love. Le vétéran a même battu l’un de ses records personnels en convertissant 8 de ses 11 tentatives à trois-points. En face, les champions en titre n’ont peut-être pas mis toutes les chances de leur côté. En effet, tous les titulaires ont été mis au repos, à l’exception de Jrue Holiday, qui n’a joué que quelques secondes pour débloquer une prime sur son contrat (en participant à 67 matches cette saison) avant de regarder le reste de la rencontre depuis le banc. En perdant, Milwaukee descend à la troisième place et esquive potentiellement Brooklyn au premier tour. Les Nets, futurs adversaires des Cavaliers lors du play-in justement.

Klay Thompson régale avant les playoffs

Klay Thompson s’est sublimé au moment de défendre la troisième place des Warriors. Une victoire était nécessaire pour Golden State afin d'empêcher Dallas de les coiffer au poteau. Une mission prise à cœur par l’arrière All-Star, auteur de son meilleur match de la saison juste avant le coup d’envoi des playoffs. Un succès et 41 points contre les Pelicans (128-107). Le signe qu’il retrouve de plus en plus de sensations. C’est prometteur avant la campagne qui attend les joueurs de Steve Kerr. Encore plus en l’absence de Stephen Curry, toujours incertain pour le début du premier tour.

Frayeur pour Luka Doncic, Dallas croise les doigts

Grand artisan du succès des Mavericks contre les Spurs (130-120) avec 26 points, 8 rebonds et 9 passes au compteur, Luka Doncic est sorti prématurément en raison d’une blessure au mollet. Il n’est plus revenu en jeu par la suite. En attendant les résultats des IRM, la franchise texane retient son souffle. Elle se veut optimiste sur la gravité de la blessure. Mais il est tout de même envisageable que le prodige rate le début des playoffs ou, au mieux, qu’il se retrouve diminué.

Jalen Green conclut sa première saison avec un sacré carton

Il n’a pas fait autant parler que Cade Cunningham, Evan Mobley ou Scottie Barnes, ses principaux camarades de promotion, mais Jalen Green est décidément un jeune joueur très intrigant. Le deuxième choix de la draft 2021 a bouclé sa saison rookie en claquant 41 points, son nouveau record en carrière. En revanche, les Rockets ont essuyé une nouvelle défaite (114-130 contre les Hawks) et ils finissent bons derniers de la NBA.

Boston va chercher sa deuxième place

Hors de question de laisser les titulaires au repos. Contrairement aux Bucks, les Celtics ont joué leur dernier match avec leurs principaux éléments. Et ils ont infligé une correction aux Grizzlies (139-110) dans le sillage des 31 points de Jayson Tatum. Avec ce succès, Boston termine la saison à la deuxième place de la Conférence Est. Les Celtics défieront peut-être les Nets dès le premier tour mais ils sont désormais sûrs de ne pas se retrouver dans la même partie de tableau que Toronto, où ni Jaylen Brown, ni Al Horford ne pourront jouer en cas de duel car non vaccinés.

Les jeunes Knicks en mode record

Les sophomores Immanuel Quickley et Obi Toppin ont délivré le meilleur match de leur carrière pour la dernière des Knicks cette saison. 34 points, 10 rebonds et 12 passes pour le premier, 42 points et 10 rebonds pour le second. Avec à la clé une victoire de New York sur Toronto (105-94).

Les affiches du play-in

Conférence Est :

Brooklyn Nets (7) contre Cleveland Cavaliers (8)

Atlanta Hawks (9) contre Charlotte Hornets (10)

Conférence Ouest :

Minnesota Timberwolves (7) contre Los Angeles Clippers (8)

New Orleans Pelicans (9) contre San Antonio Spurs (10)

Les résultats de la nuit en NBA

Nets - Pacers : 134-126

Hornets - Wizards : 124-108

Cavaliers - Bucks : 133-115

Rockets - Hawks : 114-130

Grizzlies - Celtics : 110-139

Knicks - Raptors : 105-94

Magic - Heat : 125-111

Sixers - Pistons : 118-106

Timberwolves - Bulls : 120-124

Mavericks - Spurs : 130-120

Clippers - Thunder : 138-88

Pelicans - Warriors : 107-128

Suns - Kings : 109-116

Trail Blazers - Jazz : 80-111

Lakers - Nuggets : 144-141

