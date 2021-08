C'est une affaire qui roule. Mike Budenholzer, qui a conduit Milwaukee à son deuxième titre de champion NBA cet été, cinquante ans après le premier, a prolongé de plusieurs années son contrat le liant aux Bucks de Giannis Antetokounmpo ce mardi. Selon ESPN, Budenholzer, 52 ans, a signé une prolongation de trois ans et est désormais lié à l'équipe du Wisconsin jusqu'en 2025. Précision contractuelle non confirmée par le club.

Désigné coach de la saison 2014/2015, alors à la tête des Hawks d'Atlanta, et de l'exercice 2018/2019 pour sa première année aux commandes des Bucks, il est parvenu à faire de la bande d'Antetokounmpo, Khris Middleton et Jrue Holiday une équipe de champions, au terme de play-offs où ils ont notamment écarté les Brooklyn Nets (4-3) lors d'une bataille épique en demi-finale de la conférence Est, avant de venir à bout de Phoenix (4-2) en finale.

Sur la sellette au printemps

Après deux échecs en finale et demi-finale de conférence lors des deux précédentes saisons, Budenholzer était annoncé sur la sellette au printemps, mais ce parcours enfin gagnant est venu récompenser ce technicien qui comptait déjà quatre titres (1999, 2003, 2005, 2007) glanés avec San Antonio lorsqu'il officiait en tant qu'adjoint de Gregg Popovich.

Giannis Antetokounmpo et les Milwaukee Bucks sont champions de NBA Crédit: Getty Images

"Les joueurs sont à l'origine du succès sur le terrain et en dehors. Nous avons les meilleurs joueurs et je leur en suis reconnaissant. Ils ont grandi et nous avons grandi ensemble au cours des trois dernières saisons et nous avons fini par remporter le championnat! Nous sommes tous impatients de nous remettre au travail et de relever le grand défi d'en gagner un autre", a réagi l'entraîneur.

"Le solide leadership de Mike, son expertise en matière d'entraînement, son engagement et sa capacité d'adaptation ont été déterminants. Nous sommes ravis du travail que Bud a accompli avec ses adjoints Jon Horst et Peter Feigin et nous sommes fiers de lui faire signer cette prolongation", ont déclaré les propriétaires des Bucks, Marc Lasry, Wes Edens et Jamie Dinan.

Les Bucks fêtent leur titre Crédit: Getty Images

