Il ne manquait plus que ça. Au bord du gouffre en demi-finale de Conférence Ouest face aux Golden State Warriors (3-1), les Memphis Grizzlies devront en prime se passer des services de leur star Ja Morant. Sorti sur blessure lors du match 3 à la suite d'un contact avec Jordan Poole, le meneur de 22 ans a passé une IRM qui a révélé une contusion osseuse au genou droit.

Déjà absent dans la nuit de lundi à mardi (défaite des Grizzlies 98-101), Ja Morant va également manquer la prochaine rencontre qui s'annonce décisive. Et même si la gravité de sa blessure est relative et n'inspire pas une quelconque inquiétude à l'avenir, elle ne devrait toutefois pas lui permettre de remettre les pieds sur les parquets en playoffs cette saison. Un sacré coup dur pour la franchise de Memphis, qui avait pu compter sur un Morant étincelant (47 points, 8 passes et 8 rebonds contre les Warriors le 4 mai dernier).

