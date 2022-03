Le match entre les Raptors et les Pacers a été facilement remporté par Toronto samedi (131-91). Mais ce n'est pas ce qu'on retiendra le plus d'une rencontre qui s'est termonée... sans les spectateurs, évacués dans le calme en raison d'un début d'incendie. L'interruption, qui a duré un peu plus d'une heure, a été décidée au milieu du deuxième quart-temps d'un match que dominaient les Raptors (66-38). En cause : des flammes sortant de la grille d'une des nombreuses enceintes fixées au plafond, à quelques mètres au-dessus des rangées de siège les plus hautes de la salle. Les alarmes incendie se sont alors fait entendre.

"En raison d'un problème d'équipement, les pompiers demandent à chaque personne présente d'évacuer le bâtiment dans le calme par la cage d'escalier la plus proche. Il n'y a aucune menace pour la sécurité publique", indiquait le message transmis sur les écrans géants de la salle, qui peut contenir 19.800 spectateurs. "Aucun blessé n'a été signalé", a ajouté dans un tweet le Centre des opérations de police de la ville de Toronto. La franchise canadienne a promis que tous les billets seront remboursés sous 30 jours.

Les pompiers intervenant lors de Raptors-Pacers Crédit: Imago

Elle a ajouté que des travaux auront lieu dans la salle, mais que celle-ci serait prête dès dimanche pour la rencontre entre les Toronto Maple Leafs et les Florida Panthers en NHL (hockey sur glace). La rencontre a finalement pu reprendre et les Raptors ont confirmé leur domination, grâce à Pascal Siakam (23 pts) et Scottie Barnes (19 pts).

