C'était un LeBron James de gala. Auteur de 39 points mercredi soir à Indianapolis, le joueur des les Los Angeles Lakers a mené les siens à la victoire contre les Pacers (116-124). En terme de scoring, il s'agit de son meilleur match de la saison. Pour l'instant, évidemment... Mais le quadruple MVP ne s'est pas arrêté là. Décisif sur le parquet, il s'est transformé, l'espace d'un instant, en videur lors de la prolongation. Mécontent de l'attitude de deux spectateurs, il n'a pas hésité à demander leur exclusion.

Ad

"Rien n'est insurmontable pour moi, mais il y a une différence entre encourager ses joueurs, siffler ses adversaires ou encore ne pas vouloir qu'ils réussissent, a-t-il confié après la rencontre. Et puis il y a des moments où ça dépasse les bornes avec des gestes et des mots obscènes. Cela ne devrait être toléré de la part de personne. C'est quelque chose que je ne dirai jamais à un fan et un fan ne devrait jamais le dire à un joueur."

NBA Un grand LeBron James, des Warriors renversants et des Suns invincibles IL Y A 2 HEURES

Les deux jeunes spectateurs, invités à partir, se sont rapidement exécutés sans broncher. Avec même un sourire pour lui, et une triste moue pour elle, mimant de fausses larmes pour ironiser de la situation.

NBA Pourquoi tout le monde aime tant Stephen Curry HIER À 08:25