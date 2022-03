Le match : Miami confirme sa suprématie à l’Est

Il y avait un avant goût de playoffs, et peut-être même de finales de Conférence, lors du choc entre Miami et Boston mercredi soir. Deux équipes qui figurent parmi les favorites pour le titre. Deux équipes qui bataillent pour la première place à l’Est. Mais il ne pouvait y avoir qu’un vainqueur. En l’occurrence le Heat, qui l’a emporté 106 à 98 sur le parquet des Celtics.

Jimmy Butler et Kyle Lowry ont été les principaux artisans de cette victoire importante en inscrivant respectivement 24 et 23 points. La franchise floridienne a surfé sur leur performance pour dominer le quatrième quart-temps (27-15) et ainsi l’emporter. Les Celtics ont notamment calé à 98-96 en ratant une occasion d’égaliser lors de trois possessions consécutives. Avec ce succès, Miami reprend un peu d’avance sur Boston au classement.

Le joueur : Luka Doncic fantastique contre Cleveland

Auteur d’un triple-double contre les Lakers la veille, Luka Doncic a failli récidiver contre les Cavaliers mercredi soir. Il est passé à un petit rebond. Mais sa prestation reste magistrale avec 35 points, 9 rebonds et 13 passes pour mener ses Mavericks à une nouvelle victoire (120-112). De nombreux Slovènes ont fait le déplacement jusqu’à Cleveland pour le voir jouer et le meneur de Dallas tenait à régaler ses compatriotes. Il a notamment pris le match à son compte dans le troisième quart-temps en inscrivant 20 des 39 points de son équipe sur la période.

Les joueurs texans ont alors creusé l’écart pour compter 11 longueurs d’avance à l’entame des 12 dernières minutes (100-89). Mais les Cavaliers, portés par les 32 points de Caris LeVert, sont restés plus ou moins au contact jusqu’à ce que Doncic porte le coup de grâce avec un panier primé à moins de 5 minutes de la sirène finale (116-103). Le crack de Dallas est décidément en pleine forme et il est prêt pour les playoffs.

La performance : Nikola Jokic renforce sa candidature pour le MVP

Plus que quelques jours avant la fin de la saison régulière et l’élection du MVP par un panel de journalistes. C’est donc le moment de marquer les esprits. Nikola Jokic, lauréat la saison précédente et grand favori pour un doublé, l’a bien compris. Le Serbe a été impérial la nuit dernière en compilant 37 points, 13 rebonds et 9 passes contre Indiana.

Malgré ça, Denver s’est fait peur en gaspillant une avance de 31 points pour finalement courir après le score (100-102) au cours du quatrième quart-temps. Les Nuggets ont tout de même fini par l’emporter 125 à 118.

Le carton : Trae Young fait sauter les compteurs

Il n’a fallu que trois quart-temps à Trae Young pour mener les Hawks à la victoire contre le Thunder. En réussite, le meneur All-Star a inscrit 30 points en première période pour assommer ses adversaires. Il a ajouté 11 points dans le troisième quart-temps pour finir avec 41 points et 8 passes en seulement 29 minutes. Impressionnant.

L’image : CJ McCollum ovationné pour son retour à Portland

Transféré aux Pelicans en février après 8 ans de bons et loyaux services aux Blazers, CJ McCollum a été accueilli comme il se doit par ses anciens supporters. Une fois l’émotion passée, il a inscrit 25 points pour mener sa nouvelle équipe à la victoire (117-107).

Les Français : Evan Fournier cartonne en vain

Evan Fournier a tout tenté pour faire gagner les Knicks mais ça n’a pas suffi. New York a perdu contre Charlotte (114-125) malgré les 30 points d’Evan Fournier. Le Français a notamment converti 6 de ses 8 tentatives derrière l’arc. Très belle performance de Théo Maledon, auteur de 18 points et 8 passes malgré la défaite du Thunder contre les Hawks. Son coéquipier Olivier Sarr a compilé 17 points et 9 rebonds. En face, Timothé Luwawu-Cabarrot était titulaire et il a fini avec 10 points.

Les résultats de la nuit en NBA

Cavaliers - Mavericks : 112-120

Pacers - Nuggets : 118-125

Wizards - Magic : 127-110

Celtics - Heat : 98-106

Knicks - Hornets : 114-125

Raptors - Timberwolves : 125-102

Rockets - Kings : 118-121

Thunder - Hawks : 118-136

Spurs - Grizzlies : 111-112

Trail Blazers - Grizzlies : 107-117

Warriors - Suns : 103-107

