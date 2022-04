Suns – Pelicans : 114-125

Les deux équipes sont à égalité 1-1

Malgré l’un des bilans les plus mauvais (36-46) pour une équipe qualifiée en playoffs depuis des décennies, les Pelicans comptent bien montrer qu’ils méritent leur place dans le Top 8de la Conférence Ouest et qu’ils ne sont pas venus faire de la figuration. Ils n’étaient pas passés si loin de faire douter les Suns lors de l’ouverture de la série. Il manquait juste un peu d’adresse. C’est justement en réglant la mire que Brandon Ingram et les siens ont fait plier la meilleure équipe de la saison régulière (114-125).

Pas forcément en réussite lors du Game 1, l’ailier All-Star de New Orleans a été excellent la nuit dernière. Il a notamment inscrit plusieurs paniers importants dans les dernières minutes. Comme son tir à trois-points pour calmer le public de Phoenix (118-110) alors que Jae Crowder avait réduit l’écart à cinq longueurs sur l’action précédente. Il avait déjà fait de même une minute auparavant. Il a terminé avec 37 points, 11 rebonds et 9 passes. Tout en inscrivant 12 points dans les 12 dernières minutes. C’est peut-être même ça le plus fort avec cette victoire : les Pelicans ont dominé les Suns dans le money-time. Moment où Chris Paul (17 points, 14 passes) et ses partenaires prennent habituellement l’ascendant. Les joueurs de Monty Williams sont effectivement repassés devant en début de quatrième quart-temps (97-98) mais les Pelicans ont ensuite fini la partie sur un 28-16 en leur faveur.

L’absence de Devin Booker, étincelant avant la pause mais légèrement blessé aux ischios ensuite, a pesé. La star des Suns a marqué 31 points en 25 minutes avant de regarder le reste de la rencontre depuis le banc. Les deux prochaines rencontres à New Orleans seront déterminantes pour les finalistes de la saison passée, qui ne peuvent plus se permettre de se faire surprendre.

Heat – Hawks : 115-105

Miami mène la série 2-0

Le Heat a retrouvé le Jimmy Butler de la bulle au meilleur moment. Héroïque à Orlando, où il avait mené Miami jusqu’aux finales NBA en inscrivant notamment 40 points à deux reprises lors de la campagne, l’arrière All-Star a frappé encore plus fort mardi soir : 45 points pour offrir une nouvelle victoire à son équipe contre Atlanta (115-105). Un record personnel en Playoffs donc. Une performance nécessaire pour éviter aux Floridiens une défaite à domicile. Le deuxième match a été beaucoup plus disputé que le premier. Et cette fois-ci, les Hawks ont fait douter le Heat.

Notamment en fin de partie, quand Bogdan Bogdanovic a inscrit 19 de ses 29 points dans le quatrième quart-temps, ramenant ainsi Atlanta à portée de tir de la victoire. Le dernier des 5 paniers à trois-points du Serbe a réduit l’écart à trois unités (104-101) à trois minutes de la sirène. Tout était encore possible pour les joueurs de Nate McMillan. C’est justement à ce moment-là que Butler s’est remis en selle pour tuer le match. Il a enchaîné 7 points de suite en l’espace de 50 secondes pour redonner 10 points d’avance au Heat. La marque des grands joueurs. Il a terminé avec 15 sur 25 aux tirs, dont 4 sur 7 derrière la ligne à trois-points.

La défense de Miami a encore été l’un des facteurs du succès des hommes d’Erik Spoelstra. Même s’ils n’ont pas limité leurs adversaires sous les 100 points, ils ont provoqué 19 pertes de balle qui ont mené à 21 points. Trae Young, par exemple, en a compilé 10 à lui tout seul. En revanche, il a pu se reprendre en inscrivant 25 points après avoir fini avec 8 unités au compteur lors du Game 1. Les Hawks n’ont toujours pas trouvé de solution mais ils ont quelques éléments positifs à creuser avant de recevoir Miami lors des deux prochains matches. Leur survie lors de ces playoffs en dépend.

Grizzlies – Timberwolves : 124-96

Les deux équipes sont à égalité 1-1

D’ordinaire très agressifs, les Grizzlies ont été beaucoup trop tendres lors du Game 1 contre les Timberwolves. Ils ont donc pris une claque devant leur public. Mais hors de question de tendre l’autre joue. Ja Morant – qui avait posté une photo de Michael Jordan batte en main dans le vestiaire des Bulls pour annoncer la couleur – et ses coéquipiers se sont repris. En se montrant cette fois beaucoup plus physiques dans le Game 2. Ils ont cassé le rythme des stars de Minnesota (20 fautes dans le premier quart-temps !) pour l’emporter assez sèchement, 124 à 96.

Il fallait couper le serpent à trois têtes en menant la vie dure aux meilleurs joueurs adverses. Mission réussie. Karl-Anthony Towns n’a pris que 7 tirs (15 points) et il a été gêné par des fautes. Anthony Edwards a fini avec 20 points mais en perdant 5 ballons. D’Angelo Russell pointait à 2 sur 7 aux tirs. En face, Memphis a pu s’appuyer sur une attaque plus équilibrée. 7 joueurs ont marqué 10 points ou plus, dont 4 en sortie de banc. Morant a mené la danse avec 23 points et 10 passes (mais aussi 9 rebonds). Les Wolves ont assuré l’essentiel en gagnant un match sur deux dans le Tennessee. Les Grizzlies devront au moins faire de même à Minneapolis.

