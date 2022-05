Celtics – Heat : 103-109

Miami mène la série 2-1

Battu devant son public au match précédent, Miami n’a pas mis longtemps à récupérer l’avantage du terrain. Les joueurs d’Erik Spoelstra sont allés s’imposer dès la première rencontre disputée à Boston (109-103). Ils reprennent du même coup la tête de la série, même si la victoire laisse un goût amer suite à la sortie sur blessure de Jimmy Butler. Victime d’une inflammation au genou, la star n’a joué que 20 minutes (8 points). Le Heat a été mis nettement plus en difficultés sans lui mais les Floridiens ont tenu bon pour venir à bout des Celtics après avoir gâché une avance de 25 points. En l’absence de Butler, c’est Bam Adebayo – très décevant offensivement lors des deux premiers matches de la série (10 et 6 points) – qui a pris le relais pour guider ses coéquipiers. Il a compilé 31 points et 10 rebonds tout en distribuant 6 passes décisives.

C’est aussi lui qui calmé l’hémorragie après plusieurs passages à vide inquiétants de Miami. Son panier avec la faute dans les derniers instants de la partie a donné 6 points d’avance aux siens, maintenant ainsi Boston à distance. Les Celtics ont très mal commencé, se retrouvant vite menés 37 à 62. Ils ont payé très cher leur manque de concentration (22 balles perdues). Mais ils se sont ressaisis au début du quatrième quart-temps. Ils ont passé un 19-2 en l’espace de quelques minutes pour recoller à 93-92 sous l’impulsion de Jaylen Brown. Le jeune arrière a marqué 40 points pour compenser la maladresse de Jayson Tatum (3 sur 14 aux tirs).

Ce comeback tardif a donné de l’espoir aux Celtics mais ils n’ont finalement pas réussi à repasser devant. Adebayo, Max Strus (11 points) et le revenant Kyle Lowry (11 points, 6 passes) ont repris le contrôle dans les derniers moments pour donner la victoire au Heat. Une belle opération pour Miami, qui espère sans doute que Jimmy Butler puisse revenir le plus rapidement possible à la compétition.

