Hawks – Heat : 86-110

Miami mène la série 3-1

Pour le Heat, la recette du succès est simple : étouffer Trae Young en défense et laisser Jimmy Butler gérer le reste en attaque. C’est exactement ce qui s’est passé dimanche soir à l’occasion du Game 4 entre les deux équipes. Les Floridiens ont limité le meneur All-Star à 9 points et 3 sur 11 aux tirs tout en surfant sur les 36 points de leur meilleur joueur pour s’imposer sans trembler (110-86). Leur troisième victoire en quatre matches depuis le coup d’envoi des playoffs. La première tête de série à l’Est n’est plus qu’à un petit succès de se qualifier pour le second tour, où elle devrait retrouver, a priori, les Sixers, qui mènent eux aussi 3-1 dans leur série.

Après un premier quart-temps équilibré (25-26), Miami a pris le large dans le second. Butler y a inscrit 13 de ses 36 points et son équipe a pris 14 longueurs d’avance à la pause (55-41). Le Heat a aussi remporté les deux quarts restants, de 5 points à chaque fois. Bam Adebayo et PJ Tucker ont ajouté 14 points chacun en l’absence de Kyle Lowry (ischios). Les joueurs d’Erik Spoelstra ont rempli leur mission en gagnant au moins un match à l’extérieur. Ils auront désormais l’occasion de conclure la série à domicile lors du prochain duel.

Pelicans – Suns : 118-103

Les deux équipes sont à égalité 2-2

Les Suns ont ressenti l’absence de Devin Booker la nuit dernière. Parce qu’avec un petit Chris Paul (4 points à 2 sur 8, 11 passes), ils se sont retrouvés sans vraie première option offensive. Deandre Ayton a assuré avec 23 points à 11 sur 14 aux tirs mais ça n’a pas suffi pour contrer les Pelicans, vainqueurs 118 à 103. New Orleans s’est appuyé sur son trio habituel : Brandon Ingram a posté 30 points, Jonas Valanciunas a cumulé 26 points et 15 rebonds tandis que CJ McCollum a assuré à la création avec 18 points et 9 passes décisives.

Les hommes de Willie Green ont creusé l’écart au retour des vestiaires en dominant le troisième quart temps (35-22). Ils ont ensuite maintenu les Suns à distance dans le quatrième en profitant notamment de l'apport des rookies José Alvarado et Herb Jones. La puissance des Pelicans a fait du mal aux derniers finalistes. Les locaux ont pris le dessus aux rebonds tout en provoquant énormément de fautes : 42 lancés tirés contre 15 pour Phoenix. Ça va faire jaser. Sans Booker, les Suns ont été un peu justes offensivement. Mais normalement, l’arrière All-Star devrait faire son retour pour un Game 5 qui s’annonce bouillant et décisif.

