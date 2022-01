Le match : LeBron James en patron contre Sacramento

LeBron James a planté un panier à trois-points crucial pour prendre l’avantage (104-102) à un peu moins de cinq minutes de la fin de la partie. Puis Buddy Hield lui a répondu immédiatement derrière l’arc. Alors James en a remis un autre derrière. Et Hield l’a imité. Une séquence complètement folle qui résume parfaitement ce derby californien entre les Lakers et les Kings. Et c’est après un match plein de rebondissements que Los Angeles l’a finalement emporté sur le fil (122-114).

Un choc plaisant, divertissant et très équilibré, donc. Mais une équipe a pu compter sur un quadruple MVP et l’autre non. Au bout du compte, ça a fait la différence. Maladroit en début de partie, James s’est rattrapé dans le quatrième quart-temps en inscrivant 14 de ses 31 points dans les 12 dernières minutes. Un enchaînement de paniers décisifs pour le King, également auteur de 5 rebonds et 5 passes décisives.

Les Angelenos ont creusé un premier écart en fin de troisième quart-temps avec un 8-0 (85-81) suite à deux tirs consécutifs de Carmelo Anthony. Mais les Kings ont réagi avec un 11-0 passé au début du quatrième. De quoi prendre 7 points d’avance (96-89). Puis LeBron James a calmé tout le monde avec deux layups de suite. Avant de se lancer dans un duel à trois-points avec Buddy Hield quelques instants plus tard. Les Lakers ont fini par prendre le dessus, notamment grâce à l’apport de Malik Monk (24 points). C’est déjà la troisième victoire de suite pour les hommes de Frank Vogel, qui remontent doucement au classement à l’Ouest.

Le joueur : Julius Randle revient fort

Absent depuis cinq jours, Julius Randle a retrouvé les terrains la nuit dernière. Un retour gagnant pour l’intérieur All-Star puisque les Knicks ont infligé aux Pacers une cinquième défaite consécutive (104-94). Les New-yorkais ont fait la différence en deuxième période – 55 partout à la pause – justement sous l’impulsion de Randle. Il a inscrit 14 de ses 30 points dans le troisième quart-temps, moment où son équipe a creusé l’écart pour compter 7 points d’avance à l’entame des 12 dernières minutes (84-77). La star des Knicks a aussi terminé avec 16 rebonds et 4 passes décisives.

La série : 6 de suite pour les Grizzlies

Memphis contre Cleveland. Le choc entre les deux équipes surprises de chaque Conférence cette saison. Et une nouvelle victoire pour les Grizzlies, vainqueurs du le fil contre les Cavaliers (110-106). C’est déjà le sixième succès consécutif pour la franchise du Tennessee. Elle a pu s’appuyer encore une fois sur un très bon Ja Morant. Le jeune meneur n’a pas poursuivi sa série de matches avec au moins 30 points au compteur – il en a mis 26 – mais il a marqué 6 points dans les derniers instants de la rencontre pour faire basculer le match en faveur de son équipe.

La performance : Fred VanVleet continue sur sa lancée

31 points contre les Clippers, 35 contre les Knicks puis 33 contre les Spurs. Fred VanVleet est intenable depuis quelques jours. Et il a donc enchaîné son troisième match de suite à plus de 30 unités, le quatrième en cinq rencontres, en martyrisant la défense de San Antonio mardi soir. Tout en distribuant 7 passes décisives et sans perdre de ballon. Avec surtout une victoire facile de Toronto à la clé (129-104). Là aussi la troisième de rang pour la franchise canadienne, qui monte doucement en puissance maintenant que son effectif est (enfin) au complet. Les Raptors disposent d’un bilan équilibré (17-17) et ils occupent la neuvième place de la Conférence Est.

Les Français : Killian Tillie encore titulaire

Après avoir signé un nouveau contrat, Killian Tillie continue de s’imposer petit à petit dans la rotation des Grizzlies. Le voilà maintenant dans le cinq majeur. En 17 minutes, l’intérieur a compilé 5 points et 3 rebonds tout en contribuant à sa manière à la sixième victoire consécutive de Memphis. Match plus compliqué pour Evan Fournier, qui n’a pas marqué un seul point en 22 minutes (0 sur 4) malgré le succès des Knicks contre les Pacers.

Les résultats de la nuit en NBA

Cavaliers - Grizzlies : 106-110

Raptors - Spurs : 129-104

Knicks - Pacers : 104-94

Pelicans - Suns : 110-123

Lakers - Kings : 122-114

