"Rien ne vaut la maison", postait Savannah James, la femme de LeBron James, lors d’un séjour à Akron au moment du All-Star Weekend organisé à Cleveland. Un message qui a suffi pour relancer les rumeurs d’un nouveau déménagement familial vers l’Ohio. De retour chez lui, dans son Ohio natal, cette fois-ci avec ses Lakers, le King a en tout cas montré qu’il se sentait toujours aussi bien dans la Quicken Loans Arena à l’occasion du duel contre les Cavaliers la nuit dernière. Ses 38 points, 11 rebonds et 12 passes ont mené Los Angeles à une victoire précieuse (131-120). Un véritable récital offert à ses anciens supporters. Auteur de 17 paniers en 29 tentatives, James a montré l’étendue complète de sa palette offensive, celle du deuxième meilleur marqueur de tous les temps, en alternant trois-points, fadeaways, layups et dunks dans la peinture, etc.

Mais le plus important reste le succès pour les Lakers. Surtout qu’ils se font rares cette saison. En inscrivant 5 points lors d’un 12-2 passé en début de quatrième quart-temps, James a permis aux siens de prendre 9 points d’avance. Les joueurs de Frank Vogel ont su tenir bon jusqu’au bout. Russell Westbrook a fini avec 20 points et 11 passes décisives. L’équipe californienne en profite d’ailleurs pour reprendre la neuvième place de la Conférence Ouest, en repassant devant New Orleans.

Le match : Kevin Durant trop fort pour Utah

Pas de Kyrie Irving ni de Ben Simmons pour Brooklyn la nuit dernière. Mais un Kevin Durant en grande forme. Et souvent, ça suffit. La superstar des Nets a cumulé 37 points, 9 rebonds et 8 passes pour envoyer le Jazz au tapis (114-106). Ses 15 points dans le troisième quart-temps ont permis aux New-yorkais de prendre le large après une première période équilibrée. Brooklyn menait de deux points à la pause (53-51) avant de passer un 38-24 au retour des vestiaires. Avec notamment un 10-0 pour porter le score à 75-62. KD a ensuite ajouté deux paniers lointains de suite pour donner 16 points d’avance à son équipe un peu avant le début du quatrième quart-temps. Le Jazz a recollé au score dans les dernières minutes mais Durant, encore lui, a calmé tout le monde à la conclusion d’un alley-oop à 37 secondes du buzzer. Une performance digne de l’un des meilleurs joueurs du monde, si ce n’est le meilleur.

La performance : Pas d’Embiid ni d’Harden mais les Sixers dominent le Heat

Tyrese Maxey a promis à son coéquipier Joel Embiid qu’il hausserait son niveau de jeu en son absence. Le pivot All-Star n’a pas pu prendre part au choc contre Miami. James Harden non plus. Alors le jeune arrière de Philadelphie en a profité pour prendre les commandes de l’équipe, notamment en attaque. Ses 28 points (9 sur 15 aux tirs) ont porté les Sixers vers la victoire (113-106). Il en a notamment planté 13 dans le quatrième quart-temps devant une foule en délire. Bam Adebayo, Jimmy Butler et Kyle Lowry ont inscrit respectivement 22, 27 et 20 points mais Maxey a frappé encore plus fort que les trois stars floridiennes. Philly reprend la deuxième place à l’Est, juste derrière son adversaire du soir.

La stat : 8

Comme le nombre de paniers à trois-points inscrits par Christian Wood lundi soir. Un record en carrière pour l’intérieur des Rockets. Impressionnant d’efficacité, il a marqué 38 points à 14 sur 18 aux tirs, dont 8 sur 9 derrière l’arc, contre les Wizards. Avec la victoire en prime pour Houston (115-97).

Les Français : Killian Hayes se distingue

Killian Hayes a fait des stats mais ça n’a pas suffi. Le meneur français a compilé 12 points, 5 rebonds et 6 passes mais ses Pistons se sont inclinés contre des Trail Blazers pourtant diminués (115-119) la nuit dernière. Soirée délicate pour Rudy Gobert, auteur de 11 points et 4 rebonds tout en étant exposé en défense par Kevin Durant sur plusieurs possessions. Le Jazz s’est d’ailleurs incliné contre les Nets (106-114). Théo Maledon a fini avec 3 points lors de la défaite du Thunder contre les Celtics.

Les résultats de la nuit en NBA

Hornets - Pelicans : 106-103

Cavaliers - Lakers : 120-131

Pistons - Trail Blazers : 115-119

Sixers - Heat : 113-106

Nets - Jazz : 114-106

Bulls - Raptors : 113-99

Rockets - Wizards : 115-97

Thunder - Celtics : 123-132

Mavericks - Timberwolves : 110-108

