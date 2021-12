Le "King" ne s'est pas absenté longtemps. Après avoir présenté deux tests négatifs au Covid-19, la star de Los Angeles Lakers LeBron James, sera autorisée à retourner sur le terrain, a annoncé la NBA jeudi. "Suite à deux tests PCR négatifs effectués à plus de 24 heures d'intervalle, le 'meneur' des Los Angeles Lakers LeBron James est en conformité avec les protocoles de santé et de sécurité de la NBA", a déclaré la ligue dans un communiqué.

"Le protocole a été appliqué à James le mardi 30 novembre après une série de tests ayant donné des résultats contradictoires, dont un premier test positif effectué le 29 novembre", a expliqué la NBA. "Des tests supplémentaires ont confirmé qu'il n'est pas positif", a ajouté la ligue. "Il a subi huit tests Covid depuis samedi", selon le journaliste d'ESPN, Dave McMenamin.

Ad

45,8M de dollars pour le n°1 : Le Top 10 des salaires de la saison

NBA LeBron encense Melo : "C’est un sniper, il crée tellement d’espace pour moi, Westbrook et Davis" 30/10/2021 À 11:43

Disponible pour le derby de Los Angeles

LeBron James, qui a déclaré en septembre qu'il avait été vacciné contre le Covid-19, avait déclaré inapte à participer aux matches des Lakers contre les Sacramento Kings mardi. Il n'avait pas été précisé s'il avait été testé positif au Covid-19, ou seulement en contact étroit avec quelqu'un qui l'avait été.

LeBron James a une moyenne de 25,8 points, 6,8 passes et 5,2 rebonds par match pour sa 19e saison en NBA. Mais il a raté huit matches à cause d'une blessure à l'abdomen, deux matches à cause d'une blessure à la cheville, et a été suspendu lors d'un autre match. Le prochain match des Lakers aura lieu vendredi au Staples Center contre les Clippers de Los Angeles.

MVP, champion, déception… Nos pronostics pour la saison

NBA Première cauchemardesque pour Westbrook : "Beaucoup de choses ont dû se bousculer dans sa tête" 20/10/2021 À 07:45