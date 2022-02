La ville d’Akron a mis au monde deux des plus grands basketteurs de tous les temps. Ils ont tous les deux brillé pour leur retour à la maison, à Cleveland, à une cinquantaine de kilomètres de leur lieu de naissance, dimanche soir. LeBron James et Stephen Curry ont tous les deux été les héros d’un superbe All-Star Game, finalement remporté par le "Team LeBron" devant le "Team Durant" (163-160).

Le premier a inscrit un panier pour la gagne spectaculaire et symbolique tandis que le second s’est adjugé le MVP en claquant 50 points tout en battant plusieurs records. Les deux hommes, rivaux au pic de leur carrière après s’être affrontés au cours de quatre finales consécutives entre 2015 et 2018, ont conclu cette soirée de rêve par une chaude accolade.

La NBA ne pouvait sans doute pas espérer mieux pour fêter son soixante-quinzième anniversaire. Ses 75 meilleurs joueurs de tous les temps ont été réunis pour l’occasion à la Quicken Loans Arena. Parmi eux, James, bien sûr, mais aussi Curry ou encore Giannis Antetokounmpo. Et tous ont joué ce match de gala sous les mêmes couleurs. LeBron, à défaut de briller en tant que GM dans ses franchises, a frappé fort lors de la draft des All-Stars.

Son équipe était lourdement armée sur le papier. Mais la partie a finalement été disputée jusqu’au bout. Aucune d’entre elle ne s’est vraiment détachée avec des quarts-temps serrés qui se sont enchaînés jusqu’au panier de la gagne du King, héroïque pour son dix-huitième All-Star Game en carrière. Capitaine pour la cinquième fois de suite, il est à chaque fois reparti avec la victoire depuis l'abolition des Conférences pour le match des étoiles.

Avant ce tir victorieux, James a beaucoup raté (2 sur 11) et surtout énormément distribué (8 passes décisives). Pour Antetokounmpo, auteur de 30 points, 12 rebonds et 6 passes, mais surtout pour Curry. Le meneur des Warriors a été époustouflant sur la rencontre. En marquant 50 points, il passe à deux petites longueurs du record d’Anthony Davis. Mais il se rattrape en en faisant tomber un autre : celui du nombre de trois-points sur un All-Star Game NBA. 16 au total ! 16 ! Du jamais vu sur une rencontre. Il a évidemment mérité son trophée.

Bien qu’assez compétitif, l’événement a aussi été marqué par des actions spectaculaires, comme les connexions entre Trae Young et Ja Morant. Les jeunes meneurs, auxquels s’ajoute LaMelo Ball, ont brillé pour le "Team Durant." Ils ont parfaitement épaulé un Joel Embiid flashé à 36 points et 10 rebonds. Ils ne sont pas passés loin d’aller chercher la victoire.

En tout cas, l’issue de cet All-Star Game à Cleveland confirme que le changement de format de la NBA, avec l’abandon du chrono dans le quatrième quart-temps et le système de score à atteindre, fonctionne et redonne vraiment du piment à la rencontre entre les meilleurs joueurs de la ligue. On serait presque tenté de dire : vivement l’année prochaine.

Le Français : Rudy Gobert a fait ce qu’il a pu

Aligné 13 minutes, Rudy Gobert a inscrit 6 points sans rater de tir et en prenant aussi 3 rebonds.

