Atlanta ne fait qu’une bouchée de Charlotte

Hawks – Hornets : 132-103

Ad

Le début de saison fut très poussif, et c’est ce qui explique pourquoi les Hawks se retrouvent aujourd’hui à disputer le play-in. Mais depuis plusieurs semaines, l’équipe fait à nouveau honneur à son statut de finaliste de Conférence la saison passée. Trae Young et ses partenaires montent en régime. Ils n’ont laissé aucune chance aux Hornets mercredi soir, un large succès (132-103) qui les qualifient pour une ultime manche décisive contre les Cavaliers. Appliqués et concentrés dès le coup d’envoi, les joueurs de Nate McMillan ont rapidement pris les devants malgré la maladresse de leur meneur All-Star en première période. Ils menaient déjà de 13 points (63-50) à la pause.

NBA Durant et Irving qualifient les Nets, les Timberwolves retrouvent les playoffs HIER À 05:02

Mais ils ont surtout accéléré dans le troisième quart-temps, en surfant sur le réveil de DeAndre Hunter. Auteur de 3 points en première mi-temps, il en a planté 16 en 12 minutes. Les Hawks ont alors pris le large en l’emportant 42 à 24 sur la période. Trae Young a fini avec 24 points mais c'est l’ensemble des titulaires qui a inscrit plus de 10 unités, tout comme Bogdan Bogdanovic en sortie de banc. Atlanta essayera maintenant de valider son ticket sur le parquet de Cleveland vendredi soir.

McCollum et Ingram propulsent les Pelicans

Pelicans – Spurs : 113-103

La logique a aussi été respectée dans le deuxième match de la soirée. Les Pelicans, neuvièmes, ont finalement éliminé les Spurs de Gregg Popovich en l’emportant 113 à 103. La franchise de Louisiane a pu s’appuyer sur ses deux stars, CJ McCollum et Brandon Ingram. Le premier, arrivé en cours de saison, a marqué 32 points, dont 27 en première période. Le second a ajouté 27 unités, dont le poster de la nuit. New Orleans comptait encore 21 points d’avance à dix minutes de la fin (96-75) avant que les Spurs finissent en trombe pour réduire l’écart. Sans vraiment se retrouver en mesure de l’emporter pour autant. Les Pelicans retrouveront les Clippers vendredi.

NBA Doncic blessé à un mollet et incertain pour le début des play-offs HIER À 17:38