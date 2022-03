Le match : Kevin Durant et Brooklyn dominent Philadelphie

Il avait s’agir d’un choc entre deux équipes candidates au titre, avec plusieurs des meilleurs joueurs du monde face à face, l’attraction de la soirée était ailleurs pour le public de Philadelphie. Ben Simmons, transféré vers Brooklyn il y a environ un mois, faisait son grand retour dans la ville de l’amour fraternel jeudi soir. Simplement pour accompagner ses nouveaux coéquipiers. Et pour le coup, il n’y avait pas d’amour perdu mais bien des huées et des sifflets lorsqu’il s’est présenté sur le parquet pour s’échauffer. Quelques instants plus tard, l’Australien laissait la place à ses camarades. Ceux-ci ont été sans pitié avec leurs adversaires. Les Nets ont dominé les Sixers (129-100). Un premier test raté pour Joel Embiid, James Harden et leur troupe, battus pour la première fois avec le barbu sur le terrain.

Les joueurs de Doc Rivers n’avaient pas encore eu à affronter une équipe aussi talentueuse jusqu’à présent. Le visage affiché la nuit dernière n’est pas forcément encourageant. Aucune des deux stars de Philadelphie n’a réussi à mettre ses partenaires sur les bons rails. Embiid a terminé meilleur marqueur de la rencontre avec 27 points mais en ratant 12 de ses 17 tentatives… C’est toujours mieux qu’Harden, limité à 3 sur 17 (11 points) pour ses retrouvailles avec les Nets. Comme souvent, Kevin Durant a fini par prendre le dessus sur ses vis-à-vis, et très tôt dans la partie. La superstar de Brooklyn a inscrit 18 de ses 25 points en première période, moment où les New-yorkais ont pris 21 points d’avance (72-51). Le match semblait déjà plié et les hommes de Steve Nash n’ont pas craqué au retour des vestiaires. Ils en ont même remis une couche dans le troisième quart-temps pour enfoncer Philly.

Seth Curry (24 points) et Kyrie Irving (22) ont aussi contribué à la victoire de leur équipe. Si les Nets restent huitièmes à l’Est, loin derrière des Sixers actuellement troisièmes, ce match rappelle que KD et les siens restent capables de battre n’importe qui, n’importe quand. Alors imaginez seulement au retour de Ben Simmons…

Le joueur : Stephen Curry et les Warriors résistent au retour des Nuggets

Il y avait un vrai avant-goût de playoffs lors du choc entre Golden State et Denver jeudi soir. Les deux équipes, d’ailleurs susceptibles de se retrouver au premier tour dans quelques semaines, ont offert au public bouillant du Chase Center de San Francisco un duel engagé, défensif, intense et marqué par les éclairs de génie de deux des meilleurs basketteurs de la planète. Il y avait match dans le match entre Stephen Curry et Nikola Jokic. Deux MVP qui ont sorti le grand jeu. Mais c’est bien le meneur des Warriors qui a fait la différence dans les dernières minutes, menant ainsi son équipe à la victoire (113-102).

Défendu de près par Jeff Green ou Austin Rivers, Curry a montré un autre atout de sa panoplie en pénétrant plusieurs fois vers le cercle alors que les Nuggets venaient de reprendre l’avantage (98-100) sous l’impulsion du pivot serbe. Trois paniers consécutifs près du panier, histoire de libérer des espaces pour ses coéquipiers. Il a ensuite servi Jordan Poole, auteur de deux tirs à trois-points assassins dans les dernières secondes. Les Warriors ont passé un 11-0 dévastateur dans les ultimes instants de la partie pour finalement se détacher et l’emporter. Curry a terminé avec 34 points et 9 rebonds tout en affichant un différentiel de +18. Jokic n’est pas passé loin du triple-double en compilant 23 points, 12 rebonds et 9 passes mais il a manqué ses 8 tentatives derrière l’arc. Avec ce succès, les Warriors reviennent à hauteur des Grizzlies à la deuxième place de la Conférence Ouest tandis que les Nuggets restent sixièmes.

Les résultats de la nuit en NBA

Sixers - Nets : 100-129

Warriors - Nuggets : 113-102

