Les choses se gâtent sérieusement pour Kyrie Irving. Déjà empêché de jouer à New York par son refus de se faire vacciner contre le Covid et la décision de la mairie d'interdire l'accès aux salles aux personnes dans sa situation, le meneur des Brooklyn Nets pouvait toujours espérer jouer à l'extérieur et surtout s'entraîner à temps plein avec sa franchise. Ce ne sera pas le cas. Sean Marks, le manager général des Nets, a pris la parole dans un communiqué pour expliquer que son organisation ne pouvait accepter qu'un joueur soit là à temps partiel. Si Irving ne se fait vacciner, il ne jouera pas de la saison.

Etant donné l'évolution de la situation et après délibération, nous avons décidé que Kyrie Irving ne jouerait et ne s'entraînerait pas tant qu'il n'est pas éligible à une participation complète", écrit Marks dans son communiqué. Comprenez, ce sera vaccin ou rien pour un Kyrie Irving, Kyrie a fait un choix personnel, et nous respectons son droit, poursuit--il. [...] Nous n'allons pas permettre à un membre de notre équiper de participer à temps partiel. C'est important que nous poursuivrons à construire notre alchimie d'équipe". ", écrit Marks dans son communiqué. Comprenez, ce sera vaccin ou rien pour un Kyrie Irving, habitué ces dernières saisons au contre courant et aux déclarations surprenantes . ", poursuit--il. [...]".

Kyrie Irving est donc face à un choix : céder à ce coup de pression, car ç'en est un, des Nets et donc rejoindre l'équipe pour reformer le trio de rêve avec Kevin Durant et James Harden et ainsi viser le titre ou camper sur sa position et ne pas jouer de la saison tout en n'étant pas payé puisque les Nets n'ont pas l'obligation de le faire.

