La dégringolade : Les Bulls n'y arrivent plus

Mais que se passe-t-il à Chicago ? Depuis le All-Star Game, les Bulls présentent un piètre bilan de trois victoires pour neuf défaites dont la dernière en date face aux Pélicans (109-126) cette nuit. Toujours privé de sa star DeMar Derozan, Chicago a pourtant longtemps été dans le match avant de complètement s’écrouler en fin de rencontre. Et ce, malgré le gros match réalisé par Zach Lavine (39 pts à 12/23 au shoot). Mais les Pelicans ont pu compter sur un Devonte’ Graham bouillant (30 pts à 8/12 dont 5/7 de loin) ainsi sur son expérimenté duo CJ McCollum (25 pts)-Jonas Valanciunas (16 pts, 19 reb) pour terrasser l’ancien leader de la Conférence Est, désormais 5e. De son côté, malgré les absences d’Ingram et Williamson, New Orléans reprend à l’Ouest la 9e place aux Lakers et peut toujours croire aux playoffs.

La perf' du soir : Booker éclipse le retour de Paul et assure la place de n°1 des Suns

Chris Paul fait son grand retour de blessure face à Denver et le meneur des Suns a encore été très précieux (17pts et 13 passes). Mais c’est bien Devin Booker qui a été le grand artisan du succès de Phoenix (140-130) sur le parquet des Nuggets. En 39 minutes, l’arrière All-Star a compilé 49 points (16/25 dont 2/5 de loin et 15/17 aux lancers), 4 rebonds, 10 passes, 3 interceptions et 1 contre pour porter les siens vers une 59e victoire cette saison, assurant définitivement la place de n°1 des Suns à l’Ouest. Booker est devenu à l'occasion le 4e plus jeune joueur dans l'histoire de la NBA à passer la barre des 11 000 points après LeBron James, Kevin Durant et Kobe Bryant. Belle compagnie.

Malgré un Nikola Jokic adroit (28pts à 9/10 au tir) mais imprécis (8 pertes de balles) et un Bones Hyland historique (23pts dont 4/8 de loin), Denver chute pour la troisième fois sur les quatre derniers matchs et reste 6e de l’Ouest.

La réaction qui compte double : Toronto domine et revient à hauteur de Cleveland

Après sa défaite il y a quelques jours à Chicago, Toronto affrontait ce jeudi soir un autre adversaire direct dans la course aux playoffs en recevant Cleveland. Et, cette fois, les Raptors ne se sont pas ratés. Dans le sillage d’un Pascal Siakam dans un grand soir (35pts, 5reb, 6passes), l’équipe de Nicki Nurse aura pris le contrôle de la rencontre en fin de premier quart-temps et ne l’a plus jamais lâché. Voilà les Raptors et les Cavaliers avec le même bilan (41-32), à la lutte pour la 6e et dernière place qualificative pour les playoffs. Pour le moment, c’est Cleveland qui l’occupe. Mais les Cavaliers n’ont plus la moindre marge.

Un dunk au buzzer ? Oui, c'est possible (et ça change tout)

Il est rare qu’un buzzer-beater ne soit pas un shoot désespéré, et encore moins que ce ne soit pas un shoot en extension. Cela a pourtant été le cas cette nuit à la fin du troisième quart-temps du match entre New Orléans et Chicago. Alors que les Bulls pensaient boucler la période en tête (85-84), les Pelicans tentent une ultime action avec un shoot à trois points de José Alvarado alors qu’il ne reste que 3’’5 au chronomètre. Le meneur rate sa cible mais Trey Murphy III parvient à gagner le rebond devant Lavine avant de s’envoler vers le cercle claquer un énorme dunk à la toute dernière seconde. Une action qui fera très mal aux têtes des Bulls, qui encaisseront un 24-40 dans le dernier quart-temps.

Les résultats :

Denver – Phoenix : 130-140

New Orleans – Chicago : 126-109

Memphis – Indiana : 133-105

Toronto – Cleveland : 117-104

Milwaukee – Washington : 114-102

