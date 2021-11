Le match : Les Warriors ne s’arrêtent plus de gagner

Les Warriors sont de retour tout en haut de la hiérarchie NBA. Enfin, pour l’instant. Brillants depuis trois semaines, bien en place, étincelants en attaque, solides en défense, les Warriors ont conforté leur première place au classement en battant les Rockets (120-107). Leur quatrième victoire de suite et la huitième en neuf matches depuis le coup d’envoi de la nouvelle saison !

Les joueurs de Steve Kerr n’ont pas vraiment été mis en difficulté par un adversaire plus faible et qui n’aspirent pas aux mêmes ambitions. Il a tout de même fallu mettre un gros coup d’accélérateur pour se détacher en fin de troisième quart-temps avec un 15-0 pour passer de 83-80 à 98-80. Les jeunes joueurs de Houston n’ont jamais réussi à revenir au score par la suite.

Jordan Poole a marqué 25 points et Stephen Curry en a ajouté 20. Les joueurs du banc se sont une nouvelle fois illustrés, avec par exemple 15 points pour Otto Porter et 50 points en cumulé pour les remplaçants. C’est d’ailleurs toute la force de cette équipe de Golden State : elle est profonde, avec plein de bons basketteurs capables d’impacter le jeu des deux côtés du parquet. Avec le talent d’un Curry et la polyvalence d’un Draymond Green, ça donne une formation très intéressante à suivre. Et dire que Klay Thompson va venir ajouter sa pierre à l’édifice dans un mois. Ça promet.

La série : 5 de suite pour les Nets

Après dix premiers jours chaotiques, les Nets sont maintenant lancés. Les joueurs de Steve Nash ont mis en route la machine et il semble de plus en plus difficile de les arrêter. Les Raptors ont bien essayé dimanche soir. Mais en vain. Menés par les 31 points de Kevin Durant, les New-yorkais sont allés chercher un nouveau succès dans l’Ontario (116-103). Leur cinquième victoire de suite. Les voilà installés sur le podium, à la troisième place à l’Est.

Si KD a été encore une fois excellent, son coéquipier James Harden s’est illustré dans le quatrième quart-temps en inscrivant 16 de ses 28 points dans les 12 dernières minutes pour empêcher Toronto de revenir à hauteur de Brooklyn. L’arrière All-Star a raté ses 7 premières tentatives à trois-points avant d’en planter trois dans le money time. Il est aussi passé à deux passes décisives d’un deuxième triple-double consécutif. "Quand il est à ce niveau, ça nous donne une toute autre dimension", confie Blake Griffin à propos de son partenaire. Son regain de forme explique aussi la montée en puissance de son équipe. Les Nets ont donc gagné 7 de leurs 10 premières rencontres.

Le joueur : Rubio claque son record en carrière

Avec son maillot rouge et jaune sur le dos, on aurait presque pu croire que Ricky Rubio jouait pour l’équipe d’Espagne dimanche soir. Surtout quand il s’est mis à scorer à profusion, comme lors des derniers Jeux Olympiques avec sa sélection nationale. Le meneur ibérique a inscrit 37 points – son nouveau record en carrière – pour mener Cleveland à une très belle victoire au Madison Square Garden de New York (126-109).

Rubio a donné l’impression de ne rien rater ou presque. 13 sur 19 aux tirs et surtout 8 sur 9 à trois-points. Fantastique pour un joueur longtemps perçu comme incapable d’être adroit de loin. Il tourne à 42% de réussite derrière l’arc cette saison. Ses 12 points dans le troisième quart-temps ont permis aux Cavaliers de prendre le large devant des Knicks désorganisés en l’absence de Kemba Walker. Le vétéran a aussi délivré 10 passes décisives, dont certaines pour le rookie Evan Mobley, lui aussi auteur d’une très belle prestation (26 points, 9 rebonds, 5 passes). C’est la septième victoire en onze matches pour Cleveland, qui démarre bien sa saison. New York, en revanche, a perdu trois de ses quatre dernières sorties et pointe à six victoires en dix rencontres.

La performance : Cole Anthony conclut le comeback du Magic

L’équipe du Magic est jeune et elle ne va pas gagner beaucoup de matches cette saison. Mais elle a montré des signes encourageants en décrochant un très joli succès contre le Jazz, l’une des meilleures formations de la ligue, la nuit dernière. Une victoire 107 à 100 après une remontée spectaculaire dans les dernières minutes de la partie. Les Floridiens ont été menés de 13 points dans le troisième quart-temps et de 8 à 8 minutes de la fin de la partie (81-89). Mais ils n’ont rien lâché, à l’image de leur meneur Cole Anthony.

Le sophomore a marqué 10 de ses 33 points dans le money time. Une nouvelle performance de choix pour le jeune homme, qui monte en puissance pour sa deuxième saison dans la ligue. Le Magic a passé un 24-11 pour conclure la rencontre en tête. Avec un panier à trois-points décisif de RJ Hampton pour assurer la victoire des siens à 21 secondes de la sirène. De quoi rendre fier Anthony, déterminé à le faire savoir lors de son interview d’après-match.

La contre-performance : Les Bucks encore battus

Les 29 points, 18 rebonds et 5 passes de Giannis Antetokounmpo n’ont pas suffi. Les Bucks se sont inclinés contre les Wizards de Bradley Beal, auteur de 30 points, dimanche soir (94-101). Jrue Holiday a pourtant fait son retour dans la rotation mais plusieurs joueurs (Khris Middleton, Brook Lopez, Donte DiVicenzo) manquent encore à l’appel. Leurs forfaits se font ressentir puisque les champions en titre ont perdu 5 de leurs 6 derniers matches. En revanche, tout roule pour Washington, installé à la troisième place de la Conférence Est (ex-æquo avec Brooklyn).

Les Français : Batum continue sur sa lancée

Quatrième match de suite à 10 points ou plus pour Nicolas Batum, auteur de 16 points (4 sur 9 à trois-points) pour les Clippers dimanche soir. Il a ainsi contribué au succès de Los Angeles contre Charlotte, son ancienne équipe (120-106). L’ailier tricolore a ajouté 6 rebonds et 3 interceptions. Match un peu plus délicat pour ses compatriotes Evan Fournier et Rudy Gobert. L’arrière des Knicks a inscrit 15 points et le pivot du Jazz a compilé 21 points, 15 rebonds, 3 interceptions et 4 blocks mais leurs équipes respectives se sont inclinées. Theo Maledon a joué 7 minutes pour le Thunder, le temps de prendre 5 tirs mais sans marquer.

Tous les scores

Raptors - Nets : 103-116

Knicks - Cavaliers : 109-126

Magic - Jazz : 107-100

Wizards - Bucks : 101-94

Kings - Pacers : 91-94

Thunder - Spurs : 99-94

Warriors - Rockets : 120-107

Clippers - Hornets : 120-106

