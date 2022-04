Warriors – Nuggets : 102-98

Golden State gagne la série 4-1

Gary Payton peut être fier de son fils. Pur produit d’Oakland, où il est resté une légende même sans jamais avoir porté la tunique des Warriors, le Hall Of Famer était présent à San Francisco pour assister au cinquième match de la série entre Golden State et Denver. Et c’est sous ses yeux que son fils, Gary Payton II, a sorti l’une des meilleures performances de sa carrière au meilleur moment possible. Le joueur de 29 ans, qui s’est révélé cette saison après avoir erré de franchise en franchise depuis le début de sa carrière, a été l’un des principaux artisans du succès – et donc de la qualification – de son équipe la nuit dernière (102-98).

Gary Payton II lors du match 5 face aux Nuggets Crédit: Getty Images

Les Warriors remportent donc la série 4 à 1, mais non sans avoir souffert. Ce Game 5 a été très disputé et les joueurs de Steve Kerr ont dû s’employer des deux côtés du parquet. Un peu à l’image de GPII. Impliqué en défense, comme à son habitude, il a été décisif en attaque. Ses 15 points (6 sur 8 aux tirs) en sortie de banc ont fait la différence. A tel point que son coach a préféré l’aligner dans le money time à la place de Jordan Poole, pourtant étincelant sur ce début de playoffs (mais limité à 8 points mercredi soir).

Payton a donné raison au staff en faisant les bons choix sur le parquet. Les Warriors ont attaqué le quatrième quart-temps avec 8 points de retard et ils sont revenus, notamment sous son impulsion. C’est lui qui a d’ailleurs redonné l’avantage aux siens à un peu plus de 6 minutes de la sirène en marquant à trois-points (86-84). Il a ajouté une nouvelle banderille lointaine cruciale à 1 minute de la fin. Un panier primé pour sceller la qualification ou presque (97-92). Il a finalement inscrit 10 de ses 15 points dans les 12 dernières minutes. Un facteur X au côté d’un Stephen Curry inspiré en seconde mi-temps. Le meneur des Warriors a fini avec 30 points. Autant que Nikola Jokic dans le camp adverse. Les Nuggets n’ont clairement pas démérité. Mais sans Jamal Murray et Michael Porter Jr, il était difficile d’envisager un exploit. Golden State avance donc au second tour et affrontera le vainqueur de la série entre Memphis et Minnesota (3-2).

Bucks – Bulls : 116-100

Milwaukee gagne la série 4-1

Même sans Khris Middleton, les champions en titre assurent. Vainqueurs des Bulls (116-100) pour la troisième fois de suite et la quatrième fois en cinq matches, les Bucks se sont qualifiés pour le second tour des playoffs mercredi soir. L’obstacle était tout simplement trop grand pour l’équipe de Chicago, privée pour sa part de Zach LaVine et d’Alex Caruso. Leur absence a laissé un DeMar DeRozan trop esseulé et mis sous pression par la défense de Milwaukee. Il a terminé avec 11 points. Les Bulls, à l’inverse, n’ont trouvé aucune solution pour ralentir Giannis Antetokounmpo. Le double MVP a inscrit 33 points (11 sur 15 aux tirs) sans forcer et son équipe a rapidement pris le large. Les Bucks ont compté jusqu’à 29 points d’avance en première période. Ils n’ont pas non plus été inquiétés au retour des vestiaires. Globalement, la franchise du Wisconsin aura vécu un premier tour assez tranquille. La suite, contre les Celtics, s’annonce déjà plus compliquée.

